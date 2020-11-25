Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak telefon ve tabletler belli oldu. Çinli şirket, yeni güncelleme takvimini duyurdu. İşte EMUI 11 alacak Huawei modelleri.

Huawei, uzun süredir beklenen etkinliği Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğini 10 Eylül'de gerçekleştirmiş ve EMUI 11 sürümünü tanıtmıştı.

Bir önceki sürüme göre bazı yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren EMUI 11, eylül ayından itibaren beta olarak bazı Huawei modelleri için kullanıma sunulmuştu.

Yeni bir açıklama daha yapan Huawei, EMUI 11 güncellemesini alacak telefon ve tabletlerin güncelleme takvimini paylaştı.

EMUI 11 ALACAK HUAWEİ MODELLERİ

Huawei'nin paylaşmış olduğu yol haritasında, EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar ve tabletler şu şekilde listelendi:

Huawei P40: Aralık 2020

Huawei P40 Pro: Aralık 2020

Huawei P40 Pro+: Aralık 2020

Huawei Mate 30 Pro: Aralık 2020

Huawei Mate Xs: Ocak 2021

Huawei P30: 2021'in ilk çeyreği

Huawei P30 Pro: 2021'in ilk çeyreği

Huawei Mate 20: 2021'in ilk çeyreği

Huawei Mate 20 Pro: 2021'in ilk çeyreği

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS: 2021'in ilk çeyreği

Huawei Mate 20 X: 2021'in ilk çeyreği

Huawei Mate 20 X (5G): 2021'in ilk çeyreği

Huawei nova 5T: 2021'in ilk çeyreği

Huawei MatePad Pro: 2021'in ilk çeyreği

Huawei MediaPad M6 (10,8 inç): 2021'in ilk çeyreği

EMUI 11 İLE GELECEK YENİLİKLER

EMUI 11, bir önceki sürüme göre daha gelişmiş bir Galeri uygulamasına sahip. Ayrıca kullanıcılar yeni sürümle birlikte, "Always on Display" adı verilen her zaman açık ekran özelliğinde, daha fazla efekt ve stile sahip olabilecek.

Çoklu pencere desteğinde de daha iyi bir performans sunan EMUI 11, tek hamleyle çoklu pencere özelliğini aktif etmenizi sağlayacak.

Huawei, EMUI 11 ile gizliliğe daha fazla odaklanmış gibi görünüyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, herhangi bir uygulama arka planda mikrofon, kamera veya GPS kullandığında bilgi sahibi olabilecek.

Ayrıca yeni görsele efektlerle birlikte, kullanıcılar EMUI 11 ile daha iyi bir görsel deneyim yaşayabilecek.

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