Huawei FreeBuds 3i, 5 Haziran'da satışa çıkacak

Huawei, yeni kapalı kulak içi tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip FreeBuds 3i kablosuz kulaklıkları, 5 Haziran'da satışa sunacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, piyasaya sürdüğü FreeBuds 3 kablosuz kulaklıkların daha düşük fiyatlı sürümü FreeBuds 3i'yi ülkemizde satışa sunacak.

Yeni kapalı kulak içi tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip FreeBuds 3i kablosuz kulaklıklar, 5 Haziran'da Türkiye pazarında olacak.

Huawei'nin açıklamasına göre Huawei FreeBuds 3i; 2 adet dışarı, 1 adet de içeri bakan entegre mikrofonları yardımıyla gürültü engelleme teknolojisi sunuyor.

Dışarı bakan mikrofonlar dış gürültüleri algılayıp buna göre aktif gürültü engelleme sinyalleri üretirken, kulak içine bakan mikrofon ise kulak kanalında hala var olan gürültüleri algılayıp aktif gürültü engelleme özelliğini daha da geliştiriyor.

Bu şekilde FreeBuds 3i, 32dB'e kadar olan arka plan gürültülerini engelleyebiliyor.

Telefon ekranındaki bildirim ile anında bağlantı kurulan kablosuz kulaklıkların, o sırada ne çaldığı ve ne kadar şarjının kaldığı da bildirim ekranında görülebiliyor.

DOKUNMATİK KULLANIM KOLAYLIĞI

Kullanıcının her hareketine uyum sağlaması için tasarlanan Huawei FreeBuds 3i'nin yüzeylerinde, dokunmatik sensörler bulunuyor.

Kullanıcılar, kulaklık yüzeyine çift dokunarak müzik veya arama fonksiyonlarını başlatabilirken, uzun dokunarak aktif gürültü engelleme özelliğini devreye alabiliyor.

Ayrıca, kulaklık kulaktan çıkartıldığında müzik otomatik olarak duruyor ve geri takıldığında kaldığı yerden devam ediyor.

Huawei, FreeBuds 3i'nin 10 mm çapındaki dinamik sürücüleri ile güçlü bas seslerini verebiliyor.

Huawei FreeBuds 3i'nin, her kulağa uygunluğunu sağlayan 4 farklı boyutta silikon ucu da bulunuyor.

FİYAT

Huawei FreeBuds 3i, seramik beyazı rengiyle 5 Haziran'da Huawei online mağazada, 799 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.