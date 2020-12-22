Huawei, HarmonyOS ile çalışan yeni televizyonlarını duyurdu

Huawei, orta segmentte yer almasına rağmen etkileyici özellikler sunan ve HarmonyOS ile çalışan yeni Vision S televizyon serisini görücüye çıkardı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini tanıtmıştı. Huawei, şimdi de HarmonyOS ile çalışan Vision S serisi yeni TV modellerini tanıttı.

Farklı ekran boyutundan oluşan akıllı TV’lerden Vision S modeli 55 inç; Vision S Pro ise 65 inç ve 75 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle geliyor.

HUAWEI VISION S ÖZELLİKLERİ

Honghu işlemcisinden güç alan yeni Huawei Vision S akıllı televizyonlar, 120Hz yenileme hızına sahip 4K çözünürlüklü ekranlarla karşımıza çıkıyor.

Her iki TV modeli de HarmonyOS işletim sistemi sayesinde oyun, eğitim, sağlık, ofis gibi pek çok farklı alanda özellikler sunarken, aynı zamanda modeller akıllı telefonlar ve diğer ekranlar arasında kesintisiz bağlantı seçeneğine de sahip.





Vision X, Vision S ve Vision V olmak üzere üç farklı akıllı TV serisine sahip Huawei, Vision S serisini orta segmentte konumlandırıyor. Ancak televizyonların özelliklerine baktığımızda oldukça iyi işler çıkardığını söyleyebiliriz.

HUAWEI VISION S FİYATLARI

3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleriyle gelen Huawei Vision S serisinin fiyatları şu şekilde:

Vision S 55 inç:

3 GB + 16 GB - 503 dolar

3 GB + 32 GB - 564 dolar

Vision S Pro 65 inç:

3 GB + 32 GB - 869 dolar

Vision S Pro 75 inç: