Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl yayınlayabilir

Yeni gelen bilgilere göre Huawei, kendi mobil işletim sistemini Aralık 2020'de geliştiricilere sunacak. Yeni işletim sistemini kullanan ilk telefon ise gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa çıkacak.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini tanıtmıştı.

HarmonyOS ile ilgili en son çıkan haberler, yeni işletim sisteminin 2021 yılına kadar karşımıza çıkmayacağını gösteriyordu.

Ancak yeni yayınlanan bir rapora göre Çinli şirket, Aralık 2020'de yeni işletim sistemini geliştiricilere sunacak. Bu da gelecek yıl HarmonyOS çalıştıran bir telefonun karşımıza çıkacağını gösteriyor.

GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE TANITILABİLİR

HarmonyOS işletim sistemine sahip ilk telefonun, gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtılacağı ve bu telefonun Huawei P serisine ait olacağı söyleniyor.

Kendi işletim sistemini kullanmak, hiç şüphesiz Huawei için çok kolay olmayacak. Bakalım Çinli şirket, yeni işletim sistemi için nasıl bir yol haritası izleyecek?