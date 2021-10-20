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    Huawei, ilk oyun monitörünü satışa sundu: Huawei MateView GT

    Teknoloji şirketi Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT’yi ön siparişe açtı. İşte monitörün öne çıkan özellikleri ve fiyatı.
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    • 20.10.2021 - 09:17
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    Huawei, ilk oyun monitörünü satışa sundu: Huawei MateView GT

    Oyun pazarının ve oyuncu sayısının bir hayli arttığı son yıllarda birçok şirket, oyuncu ekipmanları üretip piyasaya sürüyor.

    Bu şirketlerden biri olan Çinli teknoloji şirketi Huawei, ilk oyun monitörünü ön siparişe açtı.

    Huawei MateView GT isimli kavisli monitör, 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlük sunuyor.

    Renk performansı açısından Huawei MateView GT, DCI-P3 renk alanını desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor.

    Her bir panel, Delta E değeri <2 olacak şekilde profesyonel olarak fabrikada kalibre edilerek piyasaya sunuluyor.

    HDR10 DESTEĞİ

    Ayrıca, Huawei MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor.

    Huawei, ilk oyun monitörünü satışa sundu: Huawei MateView GT #1

    165Hz YENİLEME HIZI

    165 Hz yenileme hızı desteğiyle Huawei MateView GT, bağlı cihazın grafik işleme yeteneklerini daha da serbest bırakıyor.

    Bu, yalnızca kullanıcı için daha pürüzsüz ve net görseller sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor.

    Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğine sahip. Düşük ışıkta ve aşırı pozlanmış sahnelerde ekran parlaklığını ayarlayarak, oyuncuların rakipleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olabiliyor.

    Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip. Oyun sırasında silahın dürbünü kapalıyken bile Huawei MateView GT, oyunculara bir nişan noktası sağlayarak kolayca nişan alıp ateş etmelerine yardımcı oluyor.

    huawei

    Huawei MateView GT, genişletilebilirlik için iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj için bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip.

    TÜRKİYE FİYATI

    Huawei MateView GT, 5 bin 499 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuluyor.

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