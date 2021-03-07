Huawei, kendi pazarı olan Çin'de akıllı telefon satışlarındaki liderliği kaptırdı

Huawei, kendi pazarı olan Çin'de akıllı telefon satışlarındaki liderliği kaptırdı

Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle artık Çin'de en çok satan akıllı telefon markası değil.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, Donald Trump döneminde çeşitli ambargolarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Huawei, daha sonra ABD'nin kara listesine alınarak ülkedeki şirketlerle iş yapması engellenmişti.

Gelen bilgilere göre Çinli şirket, 2021 yılında üzerindeki baskıyı daha şiddetli hissetmeye başlayacak. Huawei'nin bu yıl telefon satışlarında ağır bir darbe alması bekleniyor.

2021'DE ÇİN'DEKİ LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Huawei, daha 2021'in ilk ayında düşüş yaşamaya başladı. Oppo, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de Huawei'yi geçerek liderliğe yükseldi. Ayrıca başka bir Çinli marka Vivo, ikinci sıraya yerleşti.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo, Ocak 2021’de Çin’de yüzde 21’lik pazar payına ulaştı ve en çok satılan akıllı telefon markası oldu. Yüzde 20 pazar payına sahip olan Vivo ise ikinci sırada kendine yer buldu.

Yüzde 16’şar pazar payına sahip olan Huawei, Apple ve Xiaomi ise Çin’deki diğer popüler akıllı telefon markaları oldu.

Counterpoint Research Kıdemli Analisti Varun Mishra'ya göre Oppo, bu başarısını "Reno" serisine borçlu. Çinli şirket, Çin’de ocak ayında gerçekleştirdiği akıllı telefon satışlarını yıllık bazda yüzde 26, aylık bazda ise yüzde 33 artırmayı başardı.

Şu anda Oppo ile Vivo, Çin'deki akıllı telefon pazarının neredeyse yarısını elinde tutuyor. Huawei ise, ABD'nin ambargoları nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor.

HUAWEİ, 5G NEDENİYLE DARBE ALDI

Gelen bilgilere göre, 2020 yılının son çeyreğinde Çin’de satılan akıllı telefonların yüzde 65’i 5G destekliydi. Ancak Huawei'nin 5G'li telefon tedariği konusunda yaşadığı sıkıntılar, şirkete ağır bir darbe vurdu.