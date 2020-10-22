Huawei konusunda ABD'den Brezilya'ya 1 milyar dolarlık söz

ABD, Brezilya’ya 5G ağını geliştirmek için Çinli Huawei ile anlaşmaması karşılığında 1 milyar dolarlık ticaret avantajı sözü verdi.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla oldukça sıkıntılı günler yaşıyor.

Ayrıca İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

ABD, BREZİLYA'YA 1 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien liderliğindeki heyetin, salı günü Brezilya'ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalandı.

ABD, telekomünikasyon ağını geliştirmek için Çinli Huawei ile anlaşmaması karşılığında Brezilya'ya 1 milyar dolarlık ticaret avantajı sözü verdi.

Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, gelecek yıl ülkenin 5G ağlarını yenilemeye başlayacak. Çin ise Brezilya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda.

Huawei de 5G teknolojisinin altyapısında hızlı ve ucuz ürün sağlayan ve önde gelen tedarikçi firmalardan biri.

Ancak ABD, Çin yönetimine yakın olmakla suçladığı Huawei'nin 5G mobil ağlarını kurmasına engel olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ÇİN'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Çin'in Brezilya Büyükelçiliği Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, ABD'yi "tekel” kurmaya çalışmakla suçladı. Mesajda, dünyada birçok ülkenin bağımsızlığını koruyacağına ve 5G konusunda kendi kararlarını vereceklerine inanıldığı belirtildi.