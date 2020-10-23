Huawei Mate 40 Pro, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Huawei Mate 40 Pro, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Huawei Mate 40 Pro, tanıtılmasından çok kısa bir süre sonra DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirveye oturdu. İşte Huawei Mate 40 Pro özellikleri ve fiyatı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni üst seviye modelleri Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerini dün resmi olarak tanıtmıştı.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Huawei Mate 40 Pro modelini 136 puanla zirveye yerleştirdi.

En son yayınlanan DxOMark sıralaması, Huawei Mate 40 Pro'nun şuanda piyasadaki en iyi mobil kamera ile donatıldığını bize gösteriyor.



Şimdiye kadar 133 puanla zirvede yer alan Xiaomi Mi 10 Ultra ise ikinci sıraya geriledi.

HUAWEI MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

6.76 inç büyüklüğünde ve 2772 x 1344 çözünürlüğünde 90 Hz OLED ekrana sahip Huawei Mate 40 Pro, gücünü Huawei'nin en güçlü işlemcisi Kirin 9000'den alıyor.

Huawei Mate 40 Pro, Çin dışındaki pazarlarda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Kamera konusuna geçecek olursak, her zamanki gibi LEICA imzalı lensler karşımıza çıkıyor. Telefonun arka kısmında, yuvarlak bir modül üzerine yerleştirilen 50 megapiksel f/1.9 ana kamera, 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera yer alıyor.

Ayrıca telefon, 60 fps'de 4K video ve 1080p çözünürlükte 480 fps ağır çekim videolar çekebiliyor. Telefonun arka kamerası ise 10X optik yakınlaştırma sağlayabiliyor.

Telefonun sol ön tarafında ise 13 Megapiksel f/2.4 değerine sahip tek bir kamera bulunuyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip Huawei Mate 40 Pro, son olarak 66W hızlı şarj destekli 4400mAh bataryaya sahip. Şirketin açıklamasına göre bu batarya, 1 saatte tam şarj olabiliyor.

Huawei Mate 40 Pro, Android 10 işletim sistemine sahip olacak, ancak tahmin edebileceğiniz gibi lisans yasağı nedeniyle telefonda Google uygulamaları yer almayacak.

HUAWEI MATE 40 PRO FİYATI

Tüm bu özelliklerle birlikte Huawei Mate 40 Pro, 1.199 euroluk bir fiyatla satışa çıkmaya hazırlanıyor.

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