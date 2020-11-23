Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Mate 40 Pro modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni üst seviye modelleri Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerini 22 Ekim'de tanıtmıştı. Özellikleriyle dikkat çeken Huawei Mate 40 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu.

Huawei Mate 40 Pro'nun Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.

HUAWEI MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

6.76 inç büyüklüğünde ve 2772 x 1344 çözünürlüğünde 90 Hz OLED ekrana sahip Huawei Mate 40 Pro, gücünü Huawei'nin en güçlü işlemcisi Kirin 9000'den alıyor.

Huawei Mate 40 Pro, Çin dışındaki pazarlarda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Kamera konusuna geçecek olursak, her zamanki gibi LEICA imzalı lensler karşımıza çıkıyor. Telefonun arka kısmında, yuvarlak bir modül üzerine yerleştirilen 50 megapiksel f/1.9 ana kamera, 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera yer alıyor.

Ayrıca telefon, 60 fps'de 4K video ve 1080p çözünürlükte 480 fps ağır çekim videolar çekebiliyor. Telefonun arka kamerası ise 10X optik yakınlaştırma sağlayabiliyor.

Telefonun sol ön tarafında ise 13 Megapiksel f/2.4 değerine sahip tek bir kamera bulunuyor.

HUAWEI MATE 40 PRO TÜRKİYE FİYATI

Huawei Mate 40 Pro, siyah ve mistik gümüş olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile ülkemizde satışa çıktı. Telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise 13 bin 999 TL olarak açıklandı.

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