Huawei Mate 40 serisi tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Huawei, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Huawei Mate 40 serisini görücüye çıkardı. İşte Mate 40, Mate Pro ve Mate 40 Pro+ hakkında tüm detaylar.

Son dönemlerde ABD'nin baskılarını iyiden iyiye hisseden Huawei, yeni üst seviye modelleri Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40+ modellerini tanıttı. Oldukça gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken telefonlar, piyasadaki diğer amiral gemisi modellerle rekabete girecek.

Peki Huwei Mate 40 serisinin fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Gelin bütün bu soruların yanıtlarına daha yakından bakalım.

HUAWEI MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

6.76 inç büyüklüğünde ve 2772 x 1344 çözünürlüğünde 90 Hz OLED ekrana sahip Huawei Mate 40 Pro, gücünü Huawei'nin en güçlü işlemcisi Kirin 9000'den alıyor.

5nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000, dahili 5G modem desteği ile tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. Aynı zamanda performans bakımından da kullanıcıları pişman etmeyecek yeni işlemci, Samsung Galaxy Note 20 modellerine güç veren Snapdragon 865'i geçmeyi başarmıştı.





Huawei Mate 40 Pro, her ne kadar 12GB RAM kapasitesi ile gelse de bu sürüm sadece Çin'de satışa çıkacak. Telefon, diğer pazarlarda ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Kamera konusuna geçecek olursak, her zamanki gibi LEICA imzalı lensler karşımıza çıkıyor. Telefonun arka kısmında, yuvarlak bir modül üzerine yerleştirilen 50 megapiksel f/1.9 ana kamera, 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera karşımıza çıkıyor.

Telefonun sol ön tarafında ise 13 Megapiksel f/2.4 değerine sahip tek bir kamera bulunuyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip Huawei Mate 40 Pro, son olarak 66W hızlı şarj destekli 4400mAh bataryaya sahip. Şirketin açıklamasına göre bu batarya, 1 saatte tam şarj olabiliyor.

Huawei Mate 40 Pro, Android 10 işletim sistemine sahip olacak, ancak tahmin edebileceğiniz gibi lisans yasağı nedeniyle telefonda Google uygulamaları yer almayacak.

HUAWEI MATE 40 PRO+ ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 40 Pro+ ise serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Detaylar geliyor...