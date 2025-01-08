Huawei, üçe katlanan telefonunun yeni sürümünü geliştiriyor

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Huawei, katlanabilir telefon pazarında devrim yaratan Mate XT modelinin halefi üzerinde çalışıyor olabilir.

Yeni modelin, Mate XTs olarak adlandırılabileceği ve Kirin 9020 işlemci gibi gelişmiş özelliklerle geleceği söyleniyor.

MATE XT'NİN BAŞARISI

Huawei Mate XT, üç katlı ekranıyla akıllı telefon dünyasında yeni bir dönem başlatmıştı.

Telefon, katlandığında normal bir akıllı telefon gibi, kısmen açıldığında büyük ekranlı bir cihaz gibi ve tamamen açıldığında ise bir tablet gibi kullanılabiliyordu.

YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate XTs modelinin Kirin 9020 işlemci, daha ince çerçeveler ve geliştirilmiş kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Huawei, katlanabilir telefon pazarında güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Mate XT ve Mate XTs gibi modeller, Huawei'nin bu alandaki iddiasını gösteriyor.

Huawei'nin yanı sıra Tecno, Honor ve Xiaomi gibi diğer Çinli üreticilerin de üç katlı telefonlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor.