Huawei ve IPSOS, Türkiye'deki stres ve uyku sorunlarını araştırdı

Huawei ve IPSOS, Türkiye'deki stres ve uyku sorunlarını araştırdı

Huawei ve bağımsız araştırma şirketi IPSOS, Türkiye'de yaşayan bireylerin uyku ve stres sorunlarını belirleyip, bununla nasıl baş ettiklerini ortaya koydu.

Son dönemlerde, özellikle koronavirüs salgınından dolayı stres seviyemizin artması oldukça normal. Ancak Huawei ve bağımsız araştırma şirketi IPSOS, Türkiye'nin stres ve uyku sorunlarına ışık tuttu.

Huawei'nin açıklamasına göre, araştırma kapsamında 18-45 yaş arasında geniş bir demografik kitle hedef olarak seçildi. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 22'si uyku sorunları yaşadığını, yüzde 31'i ise bu sorunların son birkaç ayda artış gösterdiğini belirtti.

STRES SEVİYEMİZ YÜKSEK

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 77'si aynı zamanda orta veya yüksek derecede stres altında olduğunu aktarırken, kişilerin kendi sağlık sorunları bu stres kaynağının yüzde 29'unu ve yakınlarının veya akrabalarının sağlıkları ise yüzde 21'ini oluşturdu.

ÇOĞUNLUK FİLM VE DİZİ İZLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 94'ü stres ile başa çıkmak için televizyonda bir film veya dizi seyretmeyi seçiyor, yüzde 92'si gün içerisinde yalnızca kendilerine ait bir zaman dilimi oluşturmaya çalışırken, yüzde 93'ü de müzik dinlemenin iyi geldiğini düşünüyor.

En çok şikayet edilen konuların başında, yüzde 53 ile yorgunluk ve enerjisizlik, yüzde 44 ile uyku bozuklukları geliyor.

Katılımcılara uykuyla ilgili spesifik olarak ne gibi sorunlar yaşadıkları sorulduğunda ise yüzde 71 ile yorgun uyanma, yüzde 64 ile gün içinde uykusuzluk sebebiyle yorgun olma ve bunlara rağmen yüzde 57 ile uykuya dalma sorunları başı çekiyor.

Az veya kalitesiz uykunun hayatlarını etkilemediğini iddia eden kişilerin oranı da yüzde 4 olarak belirlendi.

Katılımcılara uyku sorunları ile başa çıkmak için ne yaptıkları sorulduğunda alınan yanıtlara göre, yüzde 83'ü gün içinde kestirme ve şekerleme yapmaktan uzak durmaya çalıştıklarını, yüzde 77'si ise uyumadan önce kahve-çay içmeyi kestiklerini belirtti.