Huawei ve Samsung'u sevindiren haber: Çinli üreticiler katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir Oppo, OnePlus ve Vivo son dönemde başarılı katlanabilir telefonlar üretse de pazardan çekilebilecekleri yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi.

Oppo, OnePlus ve Vivo gibi üreticiler de kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürdü. Ancak, yakında bu durum değişebilir.

Oppo, OnePlus ve Vivo pazardan çekilebilir

Ortaya atılan iddialara göre; Oppo, OnePlus ve Vivo artık katlanabilir telefon üretmeyebilir.

Buna sebep olarak, şirketlerin pazar paylarında geçtiğimiz sene önemli kayıplar olması gösteriliyor.

En çok Samsung ve Google'a yarayacak

Henüz doğrulanmayan iddia gerçekleşirse bu duruma en çok Huawei ve Samsung'un sevineceğini söyleyebiliriz.

Katlanabilir telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, şu sıralar kıvrılabilir ekran tasarımlarını test ediyor.

Huawei ise bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı 10 inçlik bir katlanabilir telefon veya tablet üretmeyi planlıyor.

Pazar payı yüzde 1

Katlanabilir telefonlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor.

Ancak Samsung, yine de katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor.

Counterpoint Research analistlerine göre, 2027 yılına kadar katlanabilir telefonların pazar payı hızlı bir şekilde büyüyecek.