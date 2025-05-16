Huawei Watch 5 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Huawei, giyilebilir cihaz yelpazesine en son üyesi olan Huawei Watch 5'i ekledi.

Yeni akıllı saat, Multi-sensing X-TAP gibi yenilikçi teknolojiler, gelişmiş sağlık takibi özellikleri, daha akıllı hareket kontrolleri ve önceki nesillerden aşina olduğumuz şık tasarım anlayışını bir üst seviyeye taşıyor.

YENİ HUAWEI WATCH 5 NELER SUNUYOR

Huawei Watch 5, 46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyutta ve çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor; büyük modelde havacılık sınıfı titanyum, küçük modelde ise 904L paslanmaz çelik kullanılıyor.

Her iki modelde de çizilmelere dayanıklı safir cam ekran bulunurken, kayış seçenekleri arasında titanyum, floroelastomer ve su geçirmez yeni bir kompozit malzeme yer alıyor.

X-TAP TEKNOLOJİSİ SAĞLIK TAKİBİNİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIYOR

Saat, Huawei'nin TruSense Sistemini Dağıtılmış Sensör Modülü ile desteklenen yeni Çok Algılamalı X-TAP teknolojisini barındırıyor; bu sistem, parmak ucundan EKG ve PPG gibi verileri alarak hızlı ve doğru sağlık izlemesi sağlıyor.

X-TAP sensörüne 3 saniye basılı tutarak kalp atış hızı değişkenliği ve kan oksijeni gibi 9 temel ölçümü içeren "Tek Dokunuşlu Sağlık Bakışı" raporu bir dakikada alınabiliyor.

GELİŞMİŞ KONTROLLER, UZUN BATARYA ÖMRÜ VE ESIM DESTEĞİ

Güçlendirilen hareket kontrolleri artık "Çift Kaydırma" ve "Çift Dokunma" hareketlerini destekleyerek kullanımı kolaylaştırırken, batarya ömrü 46 mm model için 4,5 güne, 42 mm model için ise yaklaşık 3 güne ulaşıyor.

eSIM desteği sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile bağlantıda kalmanızı sağlayan Huawei Watch 5, 533 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.