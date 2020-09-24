Huawei Watch GT 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei, yeni akıllı saat modeli Watch GT 2 Pro'yu 4 Ekim'e kadar ön siparişe açtı. İşte Huawei Watch GT 2 Pro'nun tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 10 Eylül'de gerçekleştirdiği geliştirici konferansında yeni akıllı saat modeli Watch GT 2 Pro'yu tanıtmıştı.

Huawei Watch GT 2 Pro, 4 Ekim'e kadar Huawei'nin online mağazasından ön siparişe açılmış durumda. Saatin Türkiye fiyatına geçmeden önce özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.

HUAWEI WATCH GT 2 PRO ÖZELLİKLERİ

1,39 inç büyüklüğünde ve 454 x 454 piksel çözünürlüğünde OLED ekrana sahip Huawei Watch GT 2 Pro, 4GB depolama alanına ve GPS ve Bluetooth 5.1 gibi bağlantı teknolojilerine sahip.

LTE bağlantısını desteklemeyen yeni akıllı saat, 455 mAh batarya ve LiteOS işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak.

İvmeölçer, jiroskop, pusula, ortam ışığı, kalp atış hızı ve barometre gibi sensörlerle donatılan Huawei Watch GT 2 Pro, aynı zamanda 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı bir yapıya sahip.

HUAWEI WATCH GT 2 PRO TÜRKİYE FİYATI

Huawei Watch GT 2 Pro, 2 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei online mağazası üzerinden 4 Ekim'e kadar ön siparişe açık olacak.