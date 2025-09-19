HUAWEI WATCH GT 6: Apple’ı geride bırakan tasarım, Samsung’un ulaşamadığı pil ömrü

Huawei, giyilebilir teknoloji dünyasında yıllardır istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve IDC ile Counterpoint’in 2025 Q2 raporlarına göre hem dünya hem de Türkiye’de akıllı saat pazar lideri konumunda.

Bu liderliği perçinleyen en önemli ürün ailesi ise kuşkusuz GT serisi. Biz de bu haberimizde, serinin en yeni üyeleri HUAWEI WATCH GT 6 ve WATCH GT 6 Pro’yu deneyimledik.

Saatleri yalnızca teknik veriler üzerinden değil, günlük kullanım, spor aktiviteleri ve sağlık takibi gibi senaryolar üzerinden inceledik.

TASARIM DETAYLARI

İlk bakışta GT 6 serisi, önceki nesle kıyasla çok daha rafine ve premium bir görünüm sunuyor. WATCH GT 6 Pro, safir cam ve titanyum alaşım gövdesiyle lüks hissini bileğe taşıyor.

Çerçevedeki yenilenmiş tasarım detayı, saatin daha sportif ama aynı zamanda zarif görünmesini sağlamış. Bu noktada, özellikle iş toplantılarında klasik bir kayışla, spor salonunda ise floroelastomer kayışla kullandığımızda iki farklı karaktere büründüğünü söylemeliyiz.

WATCH GT 6 ise 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Bizim test ettiğimiz 46 mm versiyon, gündelik kullanım için oldukça idealdi.

Renk seçenekleri, özellikle yeşil ve kahverengi tonları, farklı kıyafetlerle kolayca uyum sağlıyor. Kayışlarda vegan deri, dokuma ve floroelastomer seçenekleri olması, kullanıcıya geniş bir kişiselleştirme imkânı tanıyor.

Saat kadranı tarafında ise binlerce seçenek var; bir gün klasik bir analog, ertesi gün canlı bir dijital tasarımla tamamen farklı bir stil elde edebiliyorsunuz.

EKRAN DETAYLARI

GT 6 Pro’nun 3000 nit parlaklığa ulaşan AMOLED ekranı, bizi en çok etkileyen detaylardan biri oldu. Güneş altında yaptığımız bisiklet sürüşünde dahi ekranı net bir şekilde okuyabildik.

Bu, önceki nesildeki 1200 nit parlaklık değerine kıyasla devasa bir gelişim. 41 mm GT 6 modelinde de ekran yeterince parlak, ancak GT 6 Pro’nun sunduğu seviye açık hava sporlarıyla uğraşanlar için fark yaratıyor.

PERFORMANS VE PİL ÖMRÜ

Huawei’nin GT serisinde en övülen noktalardan biri her zaman pil ömrü olmuştur. Bu gelenek bozulmamış:

GT 6 Pro & GT 6 (46 mm), 21 güne kadar kullanım sunarken, GT 6 (41 mm) ise 14 güne kadar kullanım sağlıyor. Bu rakamlar gerçekten çok etkileyici.

Yoğun kullanım senaryomuzda – GPS açık koşu, Bluetooth ile müzik, bildirimler ve sürekli kalp takibi – Pro modelini yaklaşık 12 gün şarj etmeden kullanabildik.

Bu, rakip markaların çoğunda 2-3 günü aşamayan kullanım süreleriyle kıyaslandığında ciddi bir avantaj.

Pil ömrü konusunda Huawei Watch GT 6, Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch modellerine kıyasla açık ara öne çıkıyor; şık ve ince tasarımıyla da bu uzun kullanım süresini estetikten ödün vermeden sunmayı başarıyor.

Konumlandırma tarafında, Huawei’nin yeni Sunflower GPS sistemi öne çıkıyor. Yüksek binaların olduğu şehir merkezinde rota kaymalarını minimuma indirdiğini test ettik.

Özellikle parkur koşusu sırasında önceki nesle kıyasla çok daha net rota çizimleri elde ettik.

SPOR DENEYİMLERİ

GT 6 serisinin bizi en çok şaşırtan yeniliği, Sanal Bisiklet Gücü oldu. Normalde bisikletçiler, güç ölçer gibi ek cihazlara ihtiyaç duyar. Ancak saat, hız, eğim ve ağırlık gibi verilerle güç değerini hesaplıyor. 30 dakikalık bir sürüşümüzde, kalp atış hızımız yükseldiğinde saatte beliren oyunlaştırılmış animasyonlar sürüşü çok daha motive edici kıldı.

Ayrıca, FTP (Fonksiyonel Eşik Gücü) testi sayesinde antrenmanlarımızı daha verimli planladık. Bununla birlikte, Trail Run modu’nda eğime göre tempo ayarlama verileri ciddi bir fark yarattı.

Golf modunda saha haritaları ve mesafe ölçümleri, profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Kayak modu ise hız, eğim ve mesafe gibi detaylı bilgilerle kış sporcuları için önemli bir araç.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Huawei, sağlık tarafında TruSense™ sistemi ile duygusal durum takibi ve HRV ölçümlerini daha detaylı hale getirmiş. Uyku analizi, önceki nesillere göre çok daha gerçekçi sonuçlar verdi; özellikle REM uyku evrelerini daha net raporladığını fark ettik.

Health Sağlık uygulaması sayesinde kalp sağlığı, duygu durumları, uyku ve fitness verilerini tek bir tabloda bütüncül şekilde sunuyor. Spor sonrası yorgunluğumuzun uyku kalitesini nasıl etkilediğini görmek oldukça faydalıydı.

Düşme algılama özelliğini, bisiklet sürüşünde simülasyon yaparak denedik. Ani bir duruş ve sert hareket sonrası saat, SOS uyarısı verme noktasına geldi. Bu, tek başına spor yapanlar için güvenlik açısından büyük artı.

Ayrıca CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi, atriyal fibrilasyon riskini erkenden tespit etmeyi amaçlıyor ki bu da ciddi sağlık faydası sunuyor.

SORUNSUZ HUAWEI EKOSİSTEMİ

Saat, Android ve iOS cihazlarla sorunsuz çalışıyor. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden topladığı verileri kolayca görebiliyorsunuz.

Biz hem Android hem de iPhone ile test ettik; herhangi bir özellik kısıtlaması yaşamadık.

Özellikle FreeBuds 7i kulaklıkla birlikte kullanıldığında ekosistem deneyimi zirve yapıyor. Telefon olmadan müzik dinlemek, tempo bilgisini kulaklıktan sesli şekilde almak özgürlük hissini artırıyor.

Sabah koşularında telefonu yanımıza almadan sadece saat ve kulaklıkla spor yapmak ciddi bir rahatlık sağladı.

FreeBuds 7i ÖZELLİKLERİ

Huawei WATCH GT 6 serisini deneyimlerken, FreeBuds 7i kulaklıkları da test etme fırsatımız oldu.

Huawei FreeBuds 7i, günlük kullanımda fark yaratan üç temel özelliğiyle öne çıkıyor. İlk olarak, Spatial Audio (uzamsal ses) desteği sayesinde müzik, film ve oyunlarda 360 derecelik çevresel bir ses deneyimi yaşatıyor.

Baş hareketlerini takip ederek sesin konumunu gerçekçi bir şekilde ayarlıyor ve kullanıcıya sinema salonunu andıran bir atmosfer sunuyor.

İkinci olarak, gelişmiş ANC 4.0 teknolojisi dış sesleri etkili bir şekilde bastırırken, yapay zekâ destekli Clear Call özelliği rüzgârlı ve kalabalık ortamlarda bile çağrıların net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.

Son olarak, dual connection (çift bağlantı) desteği ile aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor; böylece örneğin hem bilgisayardan toplantıya katılıp hem de telefondan gelen aramayı anında cevaplamak mümkün oluyor.

Pil tarafında ise ANC kapalıyken 8 saat, açıkken 5 saat kesintisiz müzik keyfi sundu; şarj kutusuyla birlikte bu süre 35 saate kadar çıkıyor.

Sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saate kadar kullanım elde etmek de özellikle acele anlarda çok işimize yaradı.

SON SÖZLER

HUAWEI WATCH GT 6 serisi, yalnızca bir akıllı saat değil, aynı zamanda kapsamlı bir sağlık koçu, spor antrenörü ve stil aksesuarı.

Bizim deneyimlerimizde öne çıkan noktalar; Pro modelin dayanıklılığı ve ekran parlaklığı, GT 6’nın renkli tasarım seçenekleri, Sanal Bisiklet Gücü gibi inovatif spor özellikleri ve uzun pil ömrü oldu.

Günlük hayatında teknolojiyi şıklıkla birleştirmek isteyenlerden, profesyonel sporculara kadar çok geniş bir kitleye hitap eden bu seri, Huawei’nin pazar liderliğini daha da pekiştiriyor.

Eğer pil ömrü, sağlık takibi ve çok yönlü kullanım sizin için öncelikliyse, HUAWEI WATCH GT 6 serisi kesinlikle listenizde olmalı.

FreeBuds 7i ise güçlü gürültü engelleme performansı, net çağrı kalitesi, kişiselleştirilebilir ses ayarları ve uzun pil ömrüyle fiyatına göre oldukça başarılı bir kulaklık olarak öne çıkıyor.

FİYAT VE AVANTAJLAR

WATCH GT 6 Pro: 15 bin 999 TL fiyatla sunulan bu modelle birlikte HUAWEI FreeBuds SE 3 ve EasyFit 3 kayış hediye ediliyor.

WATCH GT 6: 9 bin 999 TL fiyatla satışa sunulan bu modelin yanında ise EasyFit 3 kayış hediye.

Online Mağazaya Özel: Siyah ve kahverengi 41mm WATCH GT 6 modellerini alanlara ek olarak HUAWEI Akıllı Tartı 3 de hediye ediliyor.

İndirim Fırsatı: HUAWEI Online Mağaza'dan yapacağınız alımlarda AGT6PR kupon koduyla 800 TL indirim kazanabilirsiniz.

Ayrıca, tüm satın alımlar çekiliş kampanyasına katılım hakkı sunuyor. Daha fazla detay için HUAWEI Online Mağaza'yı ziyaret edebilirsiniz.

HUAWEI WATCH GT 6 ÜRÜN SAYFASI

