HUAWEI'nin ilk kare eklanlı saati Watch Fit 3 Türkiye’de satışa çıktı HUAWEI, Watch Fit serisinin yeni üyesi HUAWEI Watch Fit 3'ü Türkiye'de satışa sundu. Yeni akıllı saat modelini sizler için detaylıca inceledik.

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HUAWEI, uzun yıllardır akıllı telefonlarıyla bilinse de akıllı saat denildiği zaman son yıllarda oldukça iyi işlere imza atıyor.

Şirket; sağlık, spor, tasarım, rakiplerinin çok üzerinde pil ömrü gibi detaylarıyla akıllı saat kullanmak isteyen herkesi kendine çekmeyi başarıyor.

Yeni ürün satışa çıktı

HUAWEI, Fit serisinin yeni üyesi HUAWEI Watch Fit 3'ü Türkiye'de satışa çıkardı.

Bu haberimizde, saati sizler için detaylıca inceledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Gelin şimdi hep birlikte, saatin özelliklerine göz atalım ve kullanırken neler yaşadık birlikte bakalım.

HUAWEI Watch Fit 3 özellikleri

İncelemeye tasarımdan başlayalım. Kare formunda üretilen akıllı saat, birinci sınıf alüminyum alaşımlı gövdeye ve dört tarafı da kavisli gelen tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kare tasarımı ve özellikleri sayesinde Apple Watch modellerine uygun fiyatlı ciddi bir alternatif olan HUAWEI Watch Fit 3, kolda oldukça şık duruyor.

1.82 inçlik AMOLED bir ekrana sahip HUAWEI Watch Fit 3, sadece 26 gram ağırlığında. Kullandığımız süre boyunca saatin kolda oldukça şık durduğunu ve ekran konusunda beklentimizin üzerinde bir performans sergilediğini belirtelim.

Aynı zamanda HUAWEI, birçok farklı kayış rengiyle oldukça geniş bir özelleştirme imkanı sunuyor.

Watch Fit 3, tercih edilen verileri gösterecek veya kişisel stil tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilen birçok farklı saat yüzüyle geliyor.

Saatten konuşma ve daha fazlası

HUAWEI Watch Fit 3’ün en çok hoşumuza giden özelliklerinden biri de Bluetooth üzerinden konuşmaya imkan vermesi.

Bu sayede telefonunuzu elinize almadan saat üzerinden telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda, yine saat üzerinden gelen SMS’lere hızlı yanıt sistemiyle yanıt verebiliyorsunuz.

Üstelik bu özellik farklı akıllı telefonlarla da tam uyumlu bir şekilde çalışıyor ve kullanıcılara hiçbir sıkıntı yaşatmıyor.

10 güne varan batarya ömrü

HUAWEI Watch Fit 3, tamamen şarj edildikten sonra, maksimum 10 güne kadar veya düzenli senaryolarda 7 güne kadar kullanılabiliyor. Üstelik saat, 10 dakika şarj ile 1 güne kadar bir kullanım ömrü sunuyor.

Yaptığımız testlerde şarj ömrünün kullanım senaryolarına göre değiştiğini gördük ki bu son derece normal. Eğer birçok özelliği sürekli olarak açık bir şekilde kullanırsanız, 6 ile 10 gün arasında bir şarj ömrü elde ediyorsunuz.

HUAWEI’nin şarj ömrü konusunda oldukça iyi işler çıkardığı belirtmeliyiz. Piyasadaki yüksek fiyatlı ve kaliteli akıllı saatler bile maksimum 3 gün şarj ömrü sunabiliyor.

Uyku takibi ve sağlık özellikleri

Son yıllarda akıllı saatler adeta birer sağlık asistanına dönüştü. Sağlık takibi konusunda kendi teknolojilerini geliştiren HUAWEI, Watch Fit 3 modelinde de birçok sağlık özelliğiyle karşımıza çıkıyor.

HUAWEI Watch Fit 3, yepyeni HUAWEI TruSleep TM 4.0 bilim tabanlı uyku takipçisi ile birlikte geliyor.

Bu özellik, verilerin doğruluğunu artırmak için solunum hızı, kalp hızı ve uyku dönemlerinin kan oksijeni dahil olmak üzere birçok veriyi analiz ediyor.

100’den fazla spor modunu destekliyor

HUAWEI Watch Fit 3, gece boyunca uyku sırasında kan oksijen düşüşü sıklığını ve kalp atış hızı değişimini tespit ederek uyku apnesi riskinizi de belirleyebiliyor.

Akıllı saat ile sürekli olarak kalp atış hızınızı ve kandaki oksijen seviyenizi ölçebilirsiniz. Bu özelliği kullanırken, ölçüm süresinin oldukça düşürüldüğünü gördük.

Saat, maksimum 25 saniye içerisinde nabzınızı ölçebiliyor. Daha önceki modellerde bu süre biraz daha fazlaydı.

HUAWEI Watch Fit 3, 100’den fazla spor modunu destekliyor. Cihaza yüklenen temel sporlar açısından Fit 3'ün rakiplerine göre çok daha fazla çeşitlilik ve çoklu spor işlevselliği sunduğunu belirtelim.

Futbol, basketbol, padel, eSpor ve pist koşusu gibi sporlar, yeni eklenen aktiviteler arasında yer alıyor.

Akıllı saat, arayüzünü önceki nesilden yükselterek tamamen yeni aktivite halkalarını ekledi. Bu özellik, kullanıcıları fitness hedeflerine doğru motive etmek ve dengeli bir yaşam tarzı geliştirmek için günlük egzersiz, yakılan kaloriler ve ayakta durma hatırlatmaları gibi sağlık izleme yeteneklerini gösteriyor.

Kullanmaktan oldukça keyif aldığımız özelliklerden biri de yeni formda kal uygulaması oldu. Dengeli ve veriye dayalı bir kilo yönetimi arayanlar için geliştirilen bu uygulama sayesinde, kalori açığı takibi ve kilo alma/verme planlarını tek bir yerden görebiliyorsunuz.

Uygulama, kalori hedeflerinizi takip etmenizi sağlayacak bir kalori uyarısı da içeriyor ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını düzenli egzersizle dengeleme konusunda size bilime dayalı tavsiyeler veriyor.

Tüm cihazlarla uyumlu

HUAWEI Watch Fit 3, Android, iOS ve diğer Huawei olmayan akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor.

HUAWEI'nin AppGallery uygulama marketinden, AppStore'dan ya da Galaxy Store’dan HUAWEI Sağlık uygulaması indirilebiliyor ve saat ile bağlantı kurulabiliyor.

Saati incelediğimiz süre boyunca hem Android hem de iPhone modelleriyle birlikte kullandık ve kullandığımız süre boyunca herhangi bir sorun yaşamadık.

Son sözler

HUAWEI Watch Fit 3, önceki nesline göre oldukça gelişmiş özellikler ve sağlık yazılımları barındırıyor.

Saatin hem sağlık özellikleri hem de batarya ömrü açısından rakiplerinden önde olduğunu söylemeliyiz.

Tüm Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışan Watch Fit 3; beyaz, gri, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Eğer siz de Apple Watch'a uygun fiyatlı ve daha gelişmiş özelliklere sahip bir alternatif arıyorsanız, HUAWEI Watch Fit 3'ü 300 TL indirim ve kayış hediyesiyle 4 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için aşağıdaki bağlantıdan HUAWEI’nin resmi mağazasına ulaşabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-fit3/buy/

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