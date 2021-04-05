Huawei'nin yeni amiral gemisi P50, böyle görünecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin tanıtmaya hazırlandığı akıllı telefon modeli P50'nin, devasa kamera modülüne sahip yeni render görüntüleri yayınlandı.

Son zamanlarda çip tedarik sıkıntıları ve ABD'nin yasaklarıyla uğraşmak zorunda kalan Huawei, P50 serisini mart ayından nisana ertelemişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Huawei P50 hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gelecek ay düzenlenecek etknilikte tanıtılacak Huawei P50 serisi, devasa kamera modülleriyle dikkat çekecek.

Huawei P50'de en fazla dikkat çeken şey, arkadaki iki büyük dairenin bulunduğu kamera modülü olacak. Yeni oluşturulan render görüntüleri, daha önce sizlerle paylaştığımız dev kamera modülünü de doğruluyor.





İKİ DEV KAMERA MODÜLÜ

Sızan bilgilere göre Huawei, daha önce mobil cihazlarda kullanılanların en büyüğü olan 1 inçlik bir sensör kullanacak. Telefonun arkasında yer alan iki dev kamera modülünde ikişer kamera bulunacak. Bu modüllerin arasına ise LED flaş ışığı yerleştirilmiş.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda, Huawei P50'nin serinin diğer modellerine göre oldukça farklı görüneceğini söyleyebiliriz.





Huawei P50, merkezde küçük bir delik bulunan 6,3 inç ekrana sahip olacak. Üst ve alt çerçevelere yerleştirilmiş bir ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlerle gelmesi beklenen telefon, ayrıca bir de kızılötesi bağlantı noktasını barındıracak.

Ancak tüm bu özelliklerin ve tasarımın doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu nedenle daha fazla detay için Huawei'nin resmi etkinliğini beklememiz gerekecek.