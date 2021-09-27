Hubble, Samanyolu'nun kalbindeki yıldız kümesini görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun kalbindeki Palomar 6 adlı küresel yıldız kümesini görüntülemeyi başardı.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, önümüzdeki aylarda yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak.

Emekliye ayrılmadan önce uzaydaki yeni oluşumları gözlemlemeye devam eden Hubble, Samanyolu'nun kalbindeki Palomar 6 adlı küresel yıldız kümesini görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraftaki ışıltılı yıldızlar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine epey yakın.

GÖZLEMLEMEK ÇOK ZOR

Samanyolu'nun bu bölgesinde yıldızlararası gaz ve toz, yıldızların yaydığı ışığı emerek gözlemleri oldukça zorlaştırıyor.

ESO 520-21 adıyla da bilinen söz konusu küresel yıldız kümesi, Yılancı takımyıldızında (Ophiuchus) yer alıyor.

Kütleçekimsel olarak yaklaşık 100 ila 200 ışık yılı boyunca tek bir yapıya bağlı çok eski yıldızlardan oluşan sisteme küresel yıldız kümesi deniyor.

Yüz binlerce yıldız içeren bu sistemler, evrenin en eski nesneleri arasında sayılıyor ve her galakside olduğu düşünülüyor.

Hubble Uzay Teleskobu, 24 Nisan 1990'dan bu yana görevde. Yaklaşık 48 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyondan fazla gözlem yapan ünlü teleskop, yerini 18 Aralık 2021'de fırlatılacak James Webb'e bırakacak.

Hubble:

James Webb: