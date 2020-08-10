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    Hubble Uzay Teleskobu, Ay'ı ayna olarak kullandı

    Hubble Uzay Teleskobu; Ay tutulmasından yararlanarak, Ay'ı Dünya atmosferinden gelen ışığı yansıtan bir tür "ayna" olarak kullandı. Bu yöntem, başka gezegenlerde yaşam bulmak için kullanılabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 11:37
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    Hubble Uzay Teleskobu, Ay'ı ayna olarak kullandı

    1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, uzaylı yaşamı bulmak için yeni bir yöntem keşfetti.

    Hubble, Ay tutulmasından yararlanarak, Ay'ı Dünya atmosferinden gelen ışığı yansıtan bir tür "ayna" olarak kullandı.

    Araştırmacılar, gezegenin atmosferinden gelen ve Ay yüzeyinden seken ışığın dalga boylarını analiz ederek, Dünya atmosferindeki ozonun varlığını tespit etmeyi başardı.

    Hubble Uzay Teleskobu, Ay ı ayna olarak kullandı #1

    GEZEGENLERDE YAŞAM TESPİTİ İÇİN YENİ YÖNTEM

    Bilim insanları, bu keşif sayesinde uzaktaki gezegenlerin atmosferinden gelen ışığı analiz ederek, oranın yaşanabilir olup olmadığını tespit etmeye çalışacak.

    Ayrıca Hubble'ın, ozon tabakasının varlığını Dünya’ya bakmadan tespit edebilmesi, diğer gezegenleri incelemekle görevlendirilecek teleskoplar için de yeni bir umut niteliğinde.

    Instagram: @eshteknoloji

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