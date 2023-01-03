Hubble Uzay Teleskobu'ndan 2023'ün ilk görüntüsü geldi

Yeni yıla giriş yaparken, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın emektar Hubble Teleskobu, NGC 6355 isimli galaksinin yeni görüntülerini çekti.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; şimdiye kadar binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Hubble'dan 2023'ün ilk görüntüsü

Yeni yıla giriş yaparken, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın emektar Hubble Teleskobu, NGC 6355 isimli galaksinin yeni görüntülerini çekti.

Yüz binlerce hatta milyonlarca yıldızın yoğun şekilde bir araya toplandığı kümelere, küresel kümeler deniyor

Dünya'dan 31 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan söz konusu küme, ESO 519-15 ve GCI 63 olarak da biliniyor.

Hubble tarafından çekilen yukarıdaki görüntüde yer alan galaksinin ilk keşfi, 24 Mayıs 1784'te Alman William Herschel tarafından yapıldı.