Hücreden AIDS’e neden olan HIV virüsü, makas gibi kesilip atıldı Hollandalı bilim insanları, AIDS'e neden olan HIV virüsünü laboratuvar ortamında DNA'dan kesip çıkarmak için bir gen düzenleme tekniği kullandılar, adeta bir makasla keser gibi.

DHA

Bilim dünyası, çağın vebası olarak adlandırılan AIDS'e karşı yeni ve etkili bir tedavi yönetmi geliştirdi.



Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (ESCMID), Nisan ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde sunduğu bilimsel çalışmayla Amsterdam Üniversitesi'nden bilim insanlarının yeni bir gen düzenleme teknolojisiyle HIV virüsünün hücrelerdeki izlerini başarıyla yok ettiğini duyurdu.

ESCMID, bugün yaptığı açıklamada, Hollanda merkezli bir araştırma ekibinin, laboratuvar ortamında enfekte hücrelerdeki HIV virüsünün tüm izlerini ortadan kaldırmak için en son CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisini nasıl kullandığını göstererek tedaviye dair umutları artırdığını belirtti.

Nobel ödülü kazandıran yöntem kullanıldı

HIV tedavisi arayışında önemli bir atılım olarak değerlendirilen bilimsel çalışmada kullanılan CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisi, bir organizmanın DNA'sının belirli bölümlerini doğru bir şekilde hedeflenmesine ve değiştirilmesine olanak tanıyor. Bu yöntem, mucitleri Jennifer Doudna ve Emmanuelle Charpentier'e 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü getirmişti.

"Moleküler makas"

Açıklamada,

Moleküler 'makas' gibi çalışan CRISPR-Cas, DNA'yı belirlenen noktalardan kesebilir. Bu eylem, ya istenmeyen genlerin silinmesini ya da bir organizmanın hücrelerine yeni genetik materyalin eklenmesini kolaylaştırarak ileri tedavilerin önünü açıyor

denildi.

Bilim insanları, bu başarının HIV’i ‘hemen yarın tedavi edebilecekleri’ anlamına gelmediğini ancak bir tedavi stratejisi tasarlamaya yönelik önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)