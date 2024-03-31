HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi akıllı telefon modelleri Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak yeni telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.

Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor.

Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, bir süredir dünya genelindeki kullanıcılara da dağıtılıyor.

Yeni güncelleme alan Xiaomi telefonlar

Xiaomi, HyperOS güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, aşağıdaki modeller yılın ikinci çeyreğinde güncellemeyi alacak:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C serisi

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 serisi