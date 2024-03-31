HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi akıllı telefon modelleri

Geçtiğimiz ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.
Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.
Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor.
Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, bir süredir dünya genelindeki kullanıcılara da dağıtılıyor.
Yeni güncelleme alan Xiaomi telefonlar
Xiaomi, HyperOS güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, aşağıdaki modeller yılın ikinci çeyreğinde güncellemeyi alacak:
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11T Pro
Mi 11X
Xiaomi 11i HyperCharge
Xiaomi 11 Lite
Xiaomi 11i
Mi 10
Xiaomi Pad 5
Redmi K50i
Redmi 13C serisi
Redmi 12
Redmi 11 Prime 5G
Redmi Note 11 serisi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış