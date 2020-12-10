Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i satın aldı

Güney Koreli şirket Hyundai, "Spot" isimli robot köpeğiyle tanınan ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i bünyesine kattı.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Ancak şirket, son zamanlarda çatı şirket sorunlarıyla boğuşmaya başladı. İlk olarak 90'lı yıllarda MIT bünyesinde faaliyetlerine başlayan Boston Dynamics, mali sorunlar nedeniyle 2013 yılında Google'a katılmıştı.

Daha sonra ise Google ile çeşitli sorunlar yaşayan şirket, 2017 yılında Softbank tarafından satın alınmıştı.

HYUNDAI SATIN ALDI

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı.

Hyundai, henüz söz konusu satın alma ile ilgili yorum yapmasa da şirketin yeni başkanı Chung Euisun'un ekimde göreve başlamasıyla, Boston Dynamics’i satın alacağı söylentileri zaten ortaya çıkmaya başlamıştı.

Öte yandan Hyundai'nin, Boston Dynamics'in teknolojilerinden nasıl faydalanacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı iddialara göre Güney Koreli şirket, robotlardaki otonom teknolojileri kendi otomobillerinde kullanacak.

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