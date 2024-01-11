Hyundai, CES 2024'te eVTOL uçak konseptini tanıttı Hyundai, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini görücüye çıkardı. İşte uçak hakkında tüm bilinenler.

AA & Ensonhaber

Geleceğin ulaşım çözümleri arasında öne çıkan eVTOL (elektrikli dikey iniş ve kalkış yapabilen) uçaklar, hava taşımacılığında yeni bir devrimin habercisi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yenilikçi araçlar, geleneksel hava taşıtlarının aksine, daha az yer kaplayan dikey iniş ve kalkış kabiliyetleri ile öne çıkıyorlar.

Yeni uçaklar, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltma ve kısa mesafe yolculukları daha verimli hale getirme potansiyeline sahipler.

Hyundai'den eVTOL konsepti

Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

S-A2, CES 2020'de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1'i temel alarak yenilikçi olarak geliştirildi.

Hyundai'nin havacılık ve uzay mühendisliği ile birlikte ortaklaşa geliştirdiği bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopterlerin dinamikleriyle bir araya getiriyor.

2028'de hava taşımacılığı pazarına girecek

Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor.

eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası (40-64 km) menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Saatte 120 mil (193 kilometre) hız yapabilen SA-2'nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olacak.

Elektrikli tahrik mimarisine sahip olan aracın sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervaneleri bulunuyor. SA-2, en zor alanlarda bile rahatlıkla iniş ve kalkış yapabiliyor.