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    Hyundai, kendi NFT koleksiyonunu çıkarıyor

    Hyundai, Meta Kongz ile iş birliği yaparak NFT dünyasına adım atıyor. Şirket, bu kapsamda kendi NFT koleksiyonunu piyasaya sürecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:38
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    Hyundai, kendi NFT koleksiyonunu çıkarıyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

    Hyundai NFT pazarına giriyor

    NFT için yeni bir adım atan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, kendi NFT koleksiyonu için Meta Kongz ile iş birliği yaptığını duyurdu.

    Mayıs 2022’de piyasaya sürülecek 30 NFT’lik sınırlı bir koleksiyon oluşturan şirket, aynı zamanda “Hyundai_NFT” isimli bir Twitter hesabı da açtı.

    hyundai

    NFT satışları artıyor

    Yayınlanan rapora göre, 2021 yılında NFT’lerin satışında 200 kattan fazla artış yaşandı.

    Satışların bir yıl öncesinde gerçekleşen 82 milyon dolardan 2021'de yüzde 21 bin artışla 17.6 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.


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