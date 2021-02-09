Hyundai ve Kia’dan açıklama: Apple ile görüşmüyoruz

Hyundai ve Kia’dan açıklama: Apple ile görüşmüyoruz

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai ve bağlı kuruluşu Kia, otonom araç geliştirmek için Apple ile görüşmediklerini açıkladı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Son günlerde Apple'ın, kendi sürücüsüz otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın çok yakında gerçekleşeceği iddiaları ortaya atılmıştı.

HYUNDAI VE KIA: APPLE İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ve ona bağlı olarak üretimini sürdüren Kia, elektrikli araçlarla ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Güney Koreli şirket, ''Hyundai Motor, otonom, elektrikli araçların ortak geliştirilmesinde işbirliği için birden fazla şirketten talep aldı ve almaya devam ediyor, ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi.

Ayrıca Hyundai Motor, otonom ve elektrikli araç geliştirme konusunda Apple ile görüşmüyor." ifadelerini kullandı.

Hyundai tarafından gelen açıklamanın ardından, Güney Kore’nin en büyük ikinci otomotiv şirketi olan Kia tarafı da Apple ile görüşmediklerini açıkladı.

HİSSELER DÜŞTÜ

Açıklamaların ardından Hyundai hisseleri yüzde 6,2 değer kaybederken Kia hisseleri ise yüzde 15 düşüş gösterdi.

