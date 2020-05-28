ICANN nedir

Açılımı "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" olan ICANN, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'dur. Gelin bu kurumun ne iş yaptığına daha yakından bakalım.

Günümüzde dünya genelindeki milyonlarca insan internete bağlanıyor ve burada zaman geçiriyor.

Aslında interner ortamı tahmin edebileceğinizden daha da büyük bir ağ ve bu ağı sürekli olarak denetlemek ve koordine etmek gerekiyor.

İnternetin iş dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşu olan ICANN, merkezi bir koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini koordine etmekle görevlidir.





İnternet alan adları (domain) sisteminin teknik yönetimini, IP adres alanlarının tahsisini, protokol parametrelerinin belirlenmesini ve internet ana servis sağlayıcı (root server) sisteminin idaresini koordine etmekle görevlendirilmiş olan ICANN, 30 Eylül 1998 tarihinden itibaren görevine devam ediyor.

ICANN, tüm internet kullanıcılarının geçerli adresler bulabilmesi için DNS teknik unsurlarının yönetimini yapar ve üst düzey alan adlarının (.com, .info vb.) kullanılma yetkilerini dağıtarak kontrollerini sağlar.

Bu nedenle daha çok internetin teknik problemleriyle ilgilenen kurumun, spam veya çalıntı içerik gibi konular ilgi alanına girmez.