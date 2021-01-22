İçerik yönetim sistemi kullananların yüzde 83’ü Wordpress tercih ediyor

İçerik yönetim sistemi kullananların yüzde 83’ü Wordpress altyapısını tercih etti. Wordpress altyapısı ile yayında olan Türkçe web sitesi sayısı ise 160 bine ulaştı

PHP ve MySQL kullanılarak yazılan ve 2003 yılında yayınlanan bir kişisel yayın sistemi olan Wordpress, ücretsiz olması nedeniyle milyonlarca web sitesi tarafından kullanılıyor.

Birkaç sene öncesine kadar oldukça teknik olduğu düşünülen ve uzmanlık gerektirdiği kanaati ile başta KOBİ’ler olmak üzere, hemen hemen her kesimin çekimser yaklaştığı web sitesi sahibi olma düşüncesi, içerik yönetim sistemleriyle rahatlıkla hayata geçirilebiliyor.

EN ÇOK WORDPRESS TERCİH EDİLİYOR

Web sitesi altyapı sağlayıcılarından Niobe Hosting’in yayınladığı infografiğe göre Türkiye’de en çok tercih edilen içerik yönetim sistemi Wordpress oldu. Raporda, 160 bin Türkçe web sitesinin Wordpress altyapısı ile yayında olduğu belirtiliyor.





TÜRKİYE 9. SIRADA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Niobe Hosting Genel Müdürü Cüneyt Yağız, “Wordpress.org verilerine göre WordPress’in dünya genelindeki kullanımında Türkiye 9’uncu sırada yer alıyor. Bu da demek oluyor ki dünya genelindeki 24 milyon Wordpress altyapılı sitenin yüzde 0,7’si, yani 160 bini Türkçe içeriğe sahip.

Türkiye’de kullanılan CMS’ler arasında Wordpress’in payı ise yüzde 83,5. Aynı zamanda “Wordpress” anahtar kelimesi google.com.tr üzerinde her ay ortalama 60 bin 500 kez aranıyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen Wordpress eklentisi ise SEO çözümü sunan Yoast SEO olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

İçerik yönetim sisteminin bu kadar popüler olmasının sebeplerine de değinen Cüneyt Yağız, “Dünya genelinde 120 farklı dile çevrilen Wordpress’in yarım milyondan fazla topluluk üyesi ile hazır web sitesine sahip olmak isteyen herkes için işleri kolaylaştırdığı; NBC, CNN ve Spotify gibi global devlerin dahi Wordpress’i tercih ettiği, hazırladığımız infografikte de açıkça görülebiliyor.

Altyapının bu denli tercih edilmesinde on binlerce ücretsiz tema ve 50 bini aşkın ücretsiz eklentinin önemli bir rolü olduğunu da unutmamak gerekiyor.” diye konuştu.