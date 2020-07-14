Iğdır'daki fosillerle ilgili bilimsel çalışma başlatıldı

Iğdır'da bulunan yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için bilimsel çalışma yapılıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyü kırsalında ve Aras Havzası'nda geçtiğimiz günlerde yaprak fosillerine rastlanmıştı.

Yapılan çalışmaların ardından bu fosillerin midye ve palmiye yapraklarına ait olduğu belirtilmişti.

Vatandaşların yanı sıra bilim insanlarının da dikkatini çeken fosiller, Iğdır Üniversitesi tarafından oluşturulan grup tarafından incelenecek.

Bu sayede yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğu ve tarihi geçmişleri belirlenmeye çalışılacak.

FOSİL ÖRNEKLERİ TOPLANDI

Kayalıklardaki bitki ve midye fosillerini inceleyen akademisyenler, fosillerin bulunduğu alan ve etraftan örnekler alıp kimyasal ve karbon testleri yapmak üzere üniversiteye götürdü.

Fosillerin bulunduğu alandaki çalışmalara katılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, fosillerin bulunmasıyla üniversite olarak bir ekip oluşturduklarını ve bunların araştırılması yönünde seferber olduklarını söyledi.

Bölgede literatür taraması yaptıklarını anlatan Rektör Alma, "Kağızman, Tuzluca ilçelerinin arasındaki Aras Havzası'nda ve Ermenistan sınırına yakın bir bölgede fosil esaslarının izleri olduğu söylenince yoğun bir çalışma içerisine girdik, arkadaşlarımız birkaç gündür bu bölgeyi tarıyor." ifadelerini kullandı.

Alandaki kayalıklarda çeşitli fosillerin tespit edildiğini aktaran Alma, "Ciddi anlamda detaylı bir çalışma gerekiyor. Bu nedenle paleontoloji uzmanı olan arkadaşlarla irtibata geçtik. Bugün de ciddi bir ekiple buradayız. Uzman arkadaşlarımız yetkin oldukları konularda çalışmalar yapacak.

Bu çalışmaların sonucunda daha net bir bilgi paylaşılacak. Bulunan fosiller çok muazzam bir görüntü arz etmektedir. Ayrıca Iğdır Üniversitesi'nde bulunan müzemizde bu fosilleri de konuşlandırmak istiyoruz." diye konuştu.



Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Okan Özbakır da çalışma başlattıkları alandan aldıkları örnekleri üniversite laboratuvarına götürüp yaş tayinlerini, kimyasal testlerini ve karbon testlerini yapacaklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımız sonucu bölgemizle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmuş olacağız. Bölgemizin jeolojik dönemler içerisinde suyla, denizlerle kaplı olduğu ortada ve daha sonraki tektonik hakaretlerin sonunda suların çekilmesi ve değişik jeolojik dönemlerde burada yeni yapıların oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

"FOSİLLER MİLYONLARCA YIL ÖNCE YAŞAYAN CANLILARA AİT"

Bölgemizin daha önceki denizsel yapılardan sonra sedimantasyonu yaşadığı dönemden kalan bütün kalıntılar, günümüze kadar fosilleşerek ulaştılar. Bugün bizim bulduğumuz kalıntılar da o dönemden, yani milyonlarca yıl önce burada yaşamış canlılara ve bitkilere ait kalıntılardır."