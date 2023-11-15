İki astronot alet çantasını uzaya düşürdü: Peki şimdi ne olacak? Astronotlar, bu ay Uluslararası Uzay İstasyonu dışında bakım yaparken çantanın izini kaybetti. Çantanın şu anda uzayda yüzdüğü belirtildi.

ensonhaber.com

Kayıp: Bir alet çantası. En son Uluslararası Uzay İstasyonu yakınlarında görüldü. Eğer bulursanız lütfen NASA'ya bildirin.

Artık dünyada sıkça gördüğümüz bu tarz kayıp ilanları uzayda da karşımıza çıkabilir.

İki NASA astronotu, bazı rutin bakımları yapmak için Uzay İstasyonu dışına çıktı. Astronotlar Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, 6 saat 42 dakika boyunca istasyonun dışında bir tutma çubuğu tertibatını yenisiyle değiştirdi.

Ancak uzay istasyonuna tekrar girdiklerinde bir şeyin eksik olduğunu fark ettiler: Alet çantası.

NASA: Alet çantası kayboldu

NASA , web sitesinde uzay yürüyüşüyle ​​ilgili bir güncellemede "Faaliyet sırasında bir alet çantası yanlışlıkla kayboldu." dedi.

Çantanın uzayda süzüldüğünü söyleyen NASA, çantadaki aletlere tüm uzay yürüyüşleri için ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Görev kontrol ise, çantanın yörüngesinin uzay istasyonuyla çarpışma riskinin düşük olduğunu belirtti.

Çanta, şu anda Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yükseklikte uzayda süzülüyor ve bir süre orada kalmaya devam edecek.

Uzayda olup bitenleri izleyen bir web sitesi olan EarthSky, beyaz, parlak alet çantasının büyük olasılıkla birkaç ay uzayda kalacağını ve ardından parçalanacağını söyledi.

Dürbünle görülebilir

EarthSky, açık gökyüzü ve bir çift dürbünle Dünya'daki insanların yörüngedeki çantayı görebileceğini söyledi.

EarthSky'a göre, uzay istasyonuna doğru baktıktan sonra çantayı bulmaya çalışmanız gerekiyor.

Daha önce de çanta kaybolmuştu

İki astronot, uzay yürüyüşü sırasında alet çantasını kaybeden ilk kişiler değil. 2008 yılında bir astronot istasyonun dışında bakım yaparken bir alet çantası uçup gitti.

Bu ay kaybolan çanta artık uzayda süzülen binlerce nesne arasında yer alıyor. Avrupa Uzay Ajansı eylül ayında, uzayda 35 binden fazla enkaz nesnesinin bulunduğunu ve bunların uzay gözetleme ağları tarafından takip edildiğini söylüyor.

Bu öğeler arasında gres tabancaları ve cıvatalar gibi aletler bulunabilir ve uydulara zarar vermemek için izleniyorlar.

Ajansa göre uzayda yüzen ve takip edilmeyen binlerce daha küçük "enkaz nesnesi" de var.