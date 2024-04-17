İki ayaklı insansı robot Atlas emekli oldu Boston Dynamics, yaptığı açıklamada ikonik Atlas robotunu resmen emekliye ayırdığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ses getirmişti.

‘Tahmini kontrol modeli’ mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor.

Takla atan ve etrafından 360 derece dönen Atlas, dengesini hiç bozmuyor ve hareketleri kusursuz bir şekilde yapıyor.

Atlas artık emekli oldu

Bundan 11 yıl önce yürümeye başlayan Atlas, oldukça ses getirmeyi başarmıştı. Boston Dynamics, yaptığı açıklamada insansı robotunun emekliye ayrıldığını duyurdu.

Boston Dynamics, 2013’ten 2017’ye kadar Google, SoftBank ve son olarak da 2020’den bu yana Hyundai çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Şirketin, en gelişmiş robotu olan Atlas'ı neden kullanmama kararı aldığı bilinmiyor.

Atlas, bundan 10 yıl önce sektörün açık ara en gelişmiş insansı robotu olsa da günümüzde hidrolik kullanması gibi bazı eski özellikler barındırıyor.

Boston Dynamics, Atlas macerasından elde ettiği deneyimi, daha gelişmiş robotlar üretmek için kullanacak.