İki yıldır kayıp olan Rebecca, Google verileri ile bulunacak

Almanya’da iki yıl önce kayıplara karışan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rebecca Reusch’un izi, Google’dan alınan verilerle takip edilecek.

Berlin’de yaşayan ve 18 Şubat 2019 tarihinden beri kayıp olan Rebecca Reusch’tan henüz bir iz yok.

Son gece ablası ve eniştesinin evinde kalan Rebecca’nın, sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu biliniyor. Ancak o tarihten beri Rebecca’nın öldüğüne ya da yaşadığına dair bir iz yok.

Alman polisi, katil zanlısı olarak enişteyi iki kez gözaltına aldı, ancak delil yetersizliğinden dolayı herhangi bir sonuç çıkmadı. Rebecca’nın annesi ve babası ise damatlarının suçsuzluğuna ve kızlarının yaşadığına inanıyor.

TEK UMUT GOOGLE

Alman Bild gazetesinin haberine göre, kayıp Rebecca için hala umut var. Google'ın İrlanda'daki merkezi ile Berlin'deki savcılık ofisi arasındaki iş birliği sonucunda Google, Rebecca'nın Google hesabındaki verileri içeren bir USB belleği polis ekiplerine teslim etti.

Rebecca'nın Google Hesabı verileri, geçmiş etkinlikleri hakkında fikir verebilir. Rebecca'nın Google hesabına kayıtlı telefon numaraları, konumlar veya hangi sayfaları ziyaret ettiği detaylı olarak analiz edilecek ve bir iz aranacak.

Savcı sözcüsü Martin Steltner, "Hala Rebecca'yı arıyoruz. Şimdiye kadar birçok cinayet yıllar sonra bile olsa çözüldü. Biz de buradan yola çıkarak bir iz peşindeyiz." dedi.