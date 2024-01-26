İkinci el iPhone alırken mutlaka kontrol edin: İşte gizli özellik

Günümüzde, teknoloji meraklıları için ikinci el iPhone satın almak hem bütçe dostu hem de heyecan verici bir alternatif olabilir. Ancak, bu sürecin içerdiği tuzaklar ve karmaşıklıklar göz ardı edilmemelidir.
Eğer dolandırıcıların tuzağına düşmek istemiyorsanız, satın aldığınız iPhone'un orijinal olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Yenilenmiş iPhone'lar, genelde yeni ürünlerden daha ekonomik olup, Apple tarafından tamir edilmiş olabiliyor.
Ancak bu cihazlar, bazen yeni bir cihazın sunduğu performans seviyesine ulaşamayabilir.
Diğer yandan, yurt dışından alınan iPhone'lar farklı riskler içerebilir. Mesela, bazı ülkelerde satılan iPhone modelleri, yerel ağ sağlayıcıları ile uyumsuzluk gösterebilir ya da yazılım güncellemelerinde problemler çıkarabilir.
iPhone orijinal mi yoksa yenilenmiş mi
Telefonunuzun model numarasını kontrol ederek, bu sorunun yanıtını hızlıca öğrenebilirsiniz.
Hemen telefonunuzun Ayarlar>Genel>Hakkında bölümüne gidin ve model numarasını kontrol edin.
Modelde yer alan numaranın ilk harfi telefonunuzun yeni mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu gösterir. Bu harflerin anlamı şu şekilde:
M: Yeni cihaz
F: Yenilenmiş bir cihaz
N: Değişim cihazı, servis talebiyle yenilenmiş
P: Satın alma aşamasında talep üzerine kişiselleştirilmiş cihaz.
iPhone hangi ülkeye kayıtlı
Ayrıca model numarasının "/" işaretinden önceki iki harfi ülke kodunu içerir. Bu sayede telefonunuzun hangi ülkeden alındığını öğrenebilirsiniz:
B-İngiltere ve İrlanda
BZ-Brezilya
C-Kanada
CH-Çin
CN-Danimarka, Norveç
CZ-Çek Cumhuriyeti
D-Almanya
DN-Avusturya, Almanya, Hollanda
EE-Estonya
E-Meksika
F-Fransa
FD-Avusturya, Liechtenstein, İsviçre
GR-Yunanistan
HN-Hindistan
J-Japonya
KS-Finlandiya, İsveç
LA-Honduras, Guatemala, Kolombiya, Peru, Ekvator
LE-Arjantin
LL-ABD
LZ-Paraguay, Şili, Uruguay
MG-Macaristan
NF-Belçika, Fransa
PL-Polonya
PO-Portekiz
PP-Filipinler
RO-Romanya
RS-Rusya
SL-Slovakya
T-İtalya
TU-Türkiye
X-Avustralya, Yeni Zelanda
Y-İspanya
ZA-Singapur
ZP-Hong Kong
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