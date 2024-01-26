İkinci el iPhone alırken mutlaka kontrol edin: İşte gizli özellik İkinci el satın aldığınız iPhone orijinal mi yoksa yenilenmiş mi? Bunu öğrenmenin çok basit bir yolu var.

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Günümüzde, teknoloji meraklıları için ikinci el iPhone satın almak hem bütçe dostu hem de heyecan verici bir alternatif olabilir. Ancak, bu sürecin içerdiği tuzaklar ve karmaşıklıklar göz ardı edilmemelidir.

Eğer dolandırıcıların tuzağına düşmek istemiyorsanız, satın aldığınız iPhone'un orijinal olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Yenilenmiş iPhone'lar, genelde yeni ürünlerden daha ekonomik olup, Apple tarafından tamir edilmiş olabiliyor.

Ancak bu cihazlar, bazen yeni bir cihazın sunduğu performans seviyesine ulaşamayabilir.

Diğer yandan, yurt dışından alınan iPhone'lar farklı riskler içerebilir. Mesela, bazı ülkelerde satılan iPhone modelleri, yerel ağ sağlayıcıları ile uyumsuzluk gösterebilir ya da yazılım güncellemelerinde problemler çıkarabilir.

iPhone orijinal mi yoksa yenilenmiş mi

Telefonunuzun model numarasını kontrol ederek, bu sorunun yanıtını hızlıca öğrenebilirsiniz.

Hemen telefonunuzun Ayarlar>Genel>Hakkında bölümüne gidin ve model numarasını kontrol edin.

Modelde yer alan numaranın ilk harfi telefonunuzun yeni mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu gösterir. Bu harflerin anlamı şu şekilde:

M: Yeni cihaz

F: Yenilenmiş bir cihaz

N: Değişim cihazı, servis talebiyle yenilenmiş

P: Satın alma aşamasında talep üzerine kişiselleştirilmiş cihaz.

iPhone hangi ülkeye kayıtlı

Ayrıca model numarasının "/" işaretinden önceki iki harfi ülke kodunu içerir. Bu sayede telefonunuzun hangi ülkeden alındığını öğrenebilirsiniz:

B-İngiltere ve İrlanda

BZ-Brezilya

C-Kanada

CH-Çin

CN-Danimarka, Norveç

CZ-Çek Cumhuriyeti

D-Almanya

DN-Avusturya, Almanya, Hollanda

EE-Estonya

E-Meksika

F-Fransa

FD-Avusturya, Liechtenstein, İsviçre

GR-Yunanistan

HN-Hindistan

J-Japonya

KS-Finlandiya, İsveç

LA-Honduras, Guatemala, Kolombiya, Peru, Ekvator

LE-Arjantin

LL-ABD

LZ-Paraguay, Şili, Uruguay

MG-Macaristan

NF-Belçika, Fransa

PL-Polonya

PO-Portekiz

PP-Filipinler

RO-Romanya

RS-Rusya

SL-Slovakya

T-İtalya

TU-Türkiye

X-Avustralya, Yeni Zelanda

Y-İspanya

ZA-Singapur

ZP-Hong Kong