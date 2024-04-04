İkinci el iPhone satın alırken dikkat etmeniz gereken 10 madde İkinci el iPhone satın alırken, dikkat etmeniz gereken 10 farklı noktayı detaylarıyla açıkladık. İşte ikinci el iPhone satın alma rehberi.

ensonhaber.com

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, insanlar yeni ve güncel cep telefonlarını satın almak istiyor.

Ancak, yeni bir iPhone her zaman ekonomik bir seçenek olmayabilir. Bu durumda, 2. el iPhone satın almak cazip bir alternatif haline geliyor.

İkinci el bir iPhone satın alırken, dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Gelin bu noktalara daha yakından bakalım.

1. Garanti durumu

İlk olarak, satın almayı düşündüğünüz ikinci el iPhone'un garanti durumunu kontrol etmelisiniz.

Eğer garanti devam ediyorsa, olası sorunlar için ücretsiz bir şekilde cihazınızı tamir ettirebilirsiniz.

Ayarlar < Genel < Hakkında yolunu izleyerek, satın alacağınız telefonun garanti durumunu kontrol edebilirsiniz.

2. Yenilenmiş veya ikinci el seçiminizi yapın

Kullanılmış veya yenilenmiş bir iPhone satın alma konusunda bazı endişeleriniz olabilir. Kullanılmış bir iPhone'un yeni bir model kadar iyi ve güvenilir olup olmadığını merak etmeniz son derece doğal.

Güvenilir bir kaynaktan (Apple veya telefon şirketleri) satın alıyorsanız, yenilenmiş bir iPhone iyi bir seçenek olabilir. Daha az saygın satıcılara karşı şüpheci olmakta fayda var.

3. Fiziksel durum ve pil sağlığı

iPhone'unuzu satın almadan önce, cihazın fiziksel durumunu dikkatlice incelemelisiniz. Çizikler, çatlaklar veya diğer hasarlar olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Eğer telefonda çeşitli hasarlar veya çizikler varsa, doğal olarak değeri de düşecektir. Bu nedenle, satın alacağınız iPhone'un daha önce temiz kullanıldığından emin olun.

Ayrıca iPhone ayarlarından pil sağlığı seviyesini kontrol etmeyi unutmayın. Yüzde 85'in altına düşen pil sağlığı, ileride şarj sorunlarına neden olabilir.

4. IMEI numarasını kontrol edin

Kullanılmış bir iPhone satın alırken çalıntı bir telefon almak istemezsiniz. Apple, iPhone'umu Bul etkinleştirildiğinde açılan Etkinleştirme Kilidi özelliği ile çalınan iPhone'ların yeni kullanıcılar tarafından etkinleştirilmesini engelliyor.

Bununla birlikte, satın almadan önce bir iPhone'un çalınıp çalınmadığını öğrenmek mümkün. Telefonun IMEI numarasına ihtiyacınız var.

iPhone'daki Ayarlar uygulamasına dokunun.

Genel'e dokunun.

Hakkında'ya dokunun.

Aşağı kaydırın ve IMEI numarasını kopyalayın.

IMEI numaranızı telefonunuzdan *#06# tuşlayarak da öğrenebilirsiniz.

Şimdi e-Devlet üzerindeki IMEI sorgulama ekranından bu numarayı kontrol edin.

5. Önceki kullanıcıya ait bilgiler

Eğer ikinci el bir iPhone satın alıyorsanız, önceki kullanıcının bilgilerinin tamamen silindiğinden emin olmalısınız. Bu, kişisel gizliliğinizin korunması açısından önemli.

Herhangi bir telefon satın almadan önce, mutlaka fabrika ayarlarına döndürün ve herhangi bir parola olmamasına dikkat edin.

6. Operatör kilidini kontrol edin

Bazı operatörler, kendi mağazalarından satın alınan iPhone'lar için operatör kilidi uyguluyor. Bu sayede, söz konusu iPhone başka operatörlerin SIM kartlarıyla çalışmıyor.

iPhone'unuz sadece mevcut operatörünüzle kullanılabilecek şekilde kilitlenmiş olabilir. iPhone'unuzun kilidinin açılması farklı operatörlerle kullanılabilmesini sağlar.

iPhone'unuzun kilitli olup olmadığını Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünden öğrenebilirsiniz.

Operatör Kilidi'nin yanında "SIM sınırlaması yok" iletisi görünüyorsa iPhone'unuz kilitli değil demektir.

7. Yazılım güncellemeleri

Satın aldığınız iPhone'un yazılımının güncel olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Güncel olmayan bir yazılım, cihazınızın performansını etkileyebilir ve güvenlik açıklarına neden olabilir.

Apple, eski iPhone modellerine artık yeni iOS güncellemelerini sunmuyor. Bu nedenle, 2. el bir iPhone satın almadan önce, telefonun hangi iOS sürümünü desteklediğini mutlaka kontrol edin.

8. Donanım hasarlarını kontrol edin

Touch ID , Face ID veya 3D Touch sensörüyle ilgili sorunlar, kamera merceğindeki çizikler veya diğer donanım hasarları iPhone'larda büyük sorunlar oluşturabilir.

Telefonu satın almadan önce bazı testler yapın. Örneğin, telefonun aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin.

Kamerayı, düğmeleri ve diğer donanımı test edin. Telefonu incelemek mümkün değilse, ürünlerinin arkasında duran saygın, köklü bir satıcıdan telefon satın alın.

9. Aksesuar ve kutu durumu

İkinci el bir iPhone satın alırken, orijinal kutusu ve aksesuarlarının da olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Orijinal kutu ve aksesuarlar, cihazın değerini artırabilir.

Ayrıca, yeni çıkan iPhone'ların kutusundan artık şarj adaptörü çıkmıyor. 2. el bir iPhone satın alırken, yanında şarj adaptörünün olup olmadığına mutlaka bakın.

Eğer adaptör yoksa, bu sizin için ek bir maliyet anlamına geliyor. Adaptör demişken, her zaman orijinal şarj adaptörlerini ve kablolarını kullanın.

10. Özellikler ve fiyat değerlendirmesi

Farklı satıcıların sunduğu fiyatları karşılaştırarak, en uygun fiyatı bulmaya çalışın. Ancak, çok düşük fiyatlar cazip görünse de kalitesiz ürünlerin olma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.