İklim değişikliği, uyku halindeki virüsleri harekete geçirecek

Bilim insanları, uzun süredir uyku halinde olan virüslerin iklim değişikliğiyle birlikte yeniden hayata dönerek, çiçek hastalığı ya da dang humması gibi salgınlara neden olabileceğini söylüyor.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, şimdiye kadar pek tahmin edilemeyen başka sorunlar da ortaya çıkabilir.

Bilim insanları donmuş halde bulunan virüslerin, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yeniden hayata döneceğini ve çeşitli hastalıkların yayılabileceğini söylüyor.

SALGIN İHTİMALİ ARTIYOR

Araştırmacılar bu tip ihtimallerin filmlerdeki felaket senaryolarına benzediğini, ancak küresel ısınma nedeniyle salgın ihtimalinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.





Rusya, Kanada ve Alaska’ya yayılan ve sanayileşmenin başlangıcından bu yana salınan karbonun üç katı karbon barındıran, ancak iklim değişikliği nedeniyle erimeye başlayan permafrost (donmuş topraklar) buna en büyük örnek.

Birleşmiş Milletler’in bu konuda araştırma yapan bilim kuruluna göre, permafrost alanı 2100’e kadar dörtte bir oranında azalacak. Bu da donmuş halde bulunan virüslerin yeniden ortaya çıkmasına neden olacak.

5 MİLYAR İNSAN ETKİLENEBİLİR

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre, iklim değişikliği hız kesmeden devam ederse 2050’ye kadar 5 milyar kişi sıtmadan etkilenebilir. Ancak güçlü ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma bu sayıyı 2 milyarın altına indirebilir.

PERMAFROST ERİMEYE BAŞLAMIŞTI

100 bin yıl önceye dayanan bu ölümcül virüsler, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki uzun yıllar donmuş topraklarda (permafrost) bulunuyor ve bu topraklar son buz devrinden beri ilk defa günümüzde erimeye başlamıştı.