İklim değişikliğinin olası etkileri: İnsan hayatı 6 ay kısalabilir Bilim insanları, iklim değişikliğinin yaşam beklentisini altı ay kısaltabileceğini iddia ediyor. Üstelik, kadınların ömürleri erkeklere göre daha çok kısalacak.

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Kuraklıklar, seller, kontrol edilemeyen yangınlar ve tropikal fırtınalar... 2023 yılında dünyanın hiçbir köşesi feci iklim olaylarından kurtulamadı.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda daha da şiddetlenmesinden endişe ediyor.

Yeni çalışma, artan sıcaklıkların ve yağış döngülerinin, doğal afetler, sel ve sıcak hava dalgaları gibi doğrudan ölümlerin yanı sıra, zihinsel sağlık sorunları gibi dolaylı ölümler nedeniyle ortalama insan ömrünün 6 ay kısalacağını söylüyor.

Sıcaklıklar 1 derece artarsa yaşam kısalacak

Bilim insanları, 80 yıl boyunca 190'dan fazla ülkeden sıcaklık ve yağış verilerini kullandı ve eğer sıcaklıklar 1 santigrat derece artarsa, ​​ortalama yaşam beklentisinin yılın yarısı kadar azalacağını buldu.

Çalışma, iklim değişikliğinin dünya çapında açlığa, beslenme durumuna, hastalıklara, ruh sağlığına ve erken ölümlere neden olduğunu ve bunun da yaşam süresinin kısalmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Ancak uzmanlar, yaşamlarından 10 ayın silinmesiyle en fazla darbeyi kadınların alacağını da kaydetti.

Bangladeş'teki Shahjalal Üniversitesi ve ABD'deki Yeni Sosyal Araştırma Okulu'ndan Amit Roy, iklim değişikliğini halk sağlığı krizi olarak ele almanın acil gerekliliğinin altını çiziyor.

Doçent Roy, 1940'tan 2020'ye kadar 191 ülkeden ortalama sıcaklık, yağış ve yaşam beklentisi verilerini analiz ederek bu sonuca vardı.

Yazar, iklim değişikliğinin genel şiddetini ölçmek için sıcaklık ve yağış döngülerini birleştiren ve "türünün ilk örneği olan bileşik iklim değişikliği endeksi" adını verdiği bir endeks oluşturdu.

İklim değişikliği endeksi, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturan 63 ülke ile AB'nin iklim performansını karşılaştırmak için standartlaştırılmış bir çerçeve kullanıyor.

Ortalam sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor

Küresel ortalama yıllık sıcaklık, çalışma için ölçülen aynı 80 yıl boyunca, 1940 ile 1990 yılları arasında 15 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye keskin bir artış gösterdi.