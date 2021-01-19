İletişim Başkanı Fahrettin Altun: BiP ve Yaay gibi milli platformlara yönelimin artması olumlu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel veriler konusundaki çifte standartlar karşısında BiP ve Yaay gibi milli platformlara yönelimin artmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Son günlerde gizlilik ilkeleriyle bir anda gündeme oturan WhatsApp, verileri artık Facebook ile paylaşacağını açıklamıştı.

Her ne kadar anlık mesajlaşma uygulaması, bu kararını ertelediğini duyursa da milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi.

Söz konusu kararın ardından, ülkemizde ise BiP ve Yaay gibi milli platformlara olan ilgi arttı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli gençlere yönelik düzenlenen “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı” projesinin açılış programı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Fahrettin Altun, video konferans yöntemiyle düzenlenen programda, son yıllarda siyasi, askeri, ekonomik ve beşeri gücü artan Türkiye’nin aynı zamanda bir yıpratma savaşıyla da karşı karşıya kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE, HİÇBİR BASKIYA BOYUN EĞMEDEN İLERLİYOR"

Sokak kalkışmasından darbe teşebbüsüne, ekonomik saldırılardan terör eylemlerine kadar bu yıpratma savaşının farklı veçhelerinin yaşandığını anlatan Fahrettin Altun, Türkiye’nin hiçbir baskıya boyun eğmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedeflerine doğru ilerlediğini aktardı.

"MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILDI"

Fahrettin Altun, WhatsApp'ın “kullanıcı bilgilerini paylaşma” kararının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulunun uygulama hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattığını hatırlatarak, “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının da önemi daha iyi anlaşıldı.

Kişisel veriler konusundaki çifte standartlar karşısında BiP ve Yaay gibi milli platformlara yönelimin artması olumlu bir gelişme.” ifadelerini kullandı..

Fahrettin Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"DİJİTAL PLATFORMLAR TARAFSIZ DEĞİL"

“Yerli ve milli platformlara ciddi bir yatırım yapılması gerektiği aşikar. Bugün itibarıyla bu ihtiyacın ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü bu dijital platformların aslında bize anlatıldığı gibi, tarafsız bir mecra olmadıkları net bir şekilde görülmüş durumda.

Bunların her biri, arkasında holdinglerin, medya devlerinin olduğu; pekala siyasete, ekonomiye ilişkin meselelerde taraf olan birer özne. Özneliklerini gizleyerek kendilerini bir oyuncu değil bir hakem gibi yansıtan bu platformların aslında ne kadar yanlı, taraflı ve yeri geldiğinde siyasal, sosyal meselelere müdahil olabildiğini gördük.

Demek ki bu platformlar, bu teknolojiler ‘tarafsız, kültür üstü, evrensel ya da küresel’ diyerek meşrulaştırılabilecek platformlar değil. Bu platformların da her şekilde kendi ad ve hesaplarına hareket edebildiklerini görüyoruz.

O zaman dijital alanda faaliyet gösterecek yerli ve milli iletişim platformlarının güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Bu anlamda başarılı girişimlerimiz söz konusu.

"YERLİ PLATFORMLARIN SAYISI ARTMALI"

Bu girişimlerin daha nitelikli hale gelmesi, sayılarının artması gerekiyor. Bu nedenle özellikle iş dünyasının bu noktada yapacağı yatırım çok önemli. Bu sadece kamunun sırtlanması gereken bir yük değil.

Özel sektörün de bu alana yatırım yapması Türkiye’nin mukadderatı açısından, siyasal alanın selameti açsısından, demokrasinin ve istikrarın korunması açısından, daha sağlıklı bir ekonomik alanın inşası bakımından oldukça kıymetli.”

"DİJİTAL SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Dijital dünyada “siber vatan” ve “siber güvenlik” konularının da üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini belirten Fahrettin Altun, “Uluslararası hukuk metinlerine göre ‘devletlerin egemenliği ilkesi’ siber alanda da geçerlidir. Biz dijital sınırlarımız içinde de dijital faşizm ve sömürgeciliğe karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Bütün bu yıpratma savaşı aktörlerine, onların ülkemiz içindeki temsilcilerine rağmen bu mücadeleyi veriyoruz. Dijital alanda da ülkemizin, vatandaşlarının egemenliğini korumaya gayret ediyoruz.

Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz sosyal medya düzenlemesi sonucunda sosyal medya şirketleri bugün Türkiye’de ofislerini açmaya başladılar. 5651 sayılı kanun kapsamındaki yeni hükümlerle kanuna sosyal ağ sağlayıcıları şeklinde yeni bir tanım getirildi.

Yapılan düzenlemelerle sosyal ağ sağlayıcılarının bu yeni yükümlülüklere uyum sağlaması bekleniyor.” dedi.

Yalan ve kurgunun, doğru ve hakikatin önüne geçtiği “hakikat ötesi” (post-truth) olarak adlandırılan bir dönemin içinden geçildiğini hatırlatan Fahrettin Altun, “Kötücül unsurlar tarafından hakikate savaş açılan bir dönemi tecrübe ediyoruz. Biz bu dönemde tahrifata ve fitneye karşı hakikat için elimizdeki bütün imkanlarla mücadele etmek durumundayız.

"DOĞRULUK VE TEMİZ BİLGİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye olarak ‘yaşasın hakikat’ ilkesiyle her alanda olduğu gibi dijital alanda da doğruluk ve temiz bilgi için çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz.” diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA KÖTÜ AMAÇLA KULLANILABİLİYOR"

Fahrettin Altun, kullanıcılara geniş kitlelere ulaşma, bilgi edinme, bilgi sağlama ve içerik üretme imkanı sunan sosyal medyanın, dezenformasyon amaçlı haber ve içeriklerin kontrolsüz yayılmasıyla bilgi kirliliğine neden olabildiğini ve nefret söylemi, algı operasyonları gibi kötücül faaliyetler için kullanılabildiğini söyledi.

"ALGI OPERASYONLARINA KARŞI UYANIK OLUNMALI"

Bir kişiye, gruba, kuruma, devlete ya da dine zarar vermek maksadıyla kullanılabilen sosyal medya platformlarında dezenformasyonlara ve algı operasyonlarına karşı uyanık olmak gerektiğini vurgulayan Altun, “Özellikle yabancı düşmanlığı ve İslamofobi vakalarının Avrupa’da artış gösterdiği bir dönemde gençlerimizin yanlış bilgi ve haberlere karşı daha ihtiyatlı olmaları son derece önemli.

Örneğin, Fransız devletinin ‘Fransa tipi İslam’ provokasyonları ve karikatür hadsizliğinin sosyal medyada kötücül algı maksatlı kullanılması bu alandaki dezenformasyonu artırmış durumda. Bunlara karşı dikkatli olmak ve mücadele etmek esastır.” değerlendirmesinde bulundu.