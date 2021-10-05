İlginç hikayeleriyle öne çıkan en büyük 10 heykel

Dünya üzerindeki birçok tarihi heykelin, tıpkı yakın zamandakiler gibi kendi benzersiz hikayeleri var. Bu içeriğimizde, ilginç hikayeleriyle öne çıkan en büyük 10 heykeli listeledik.

Muhammet Karal / muhammet.karal@ensonhaber.com

Dünya üzerinde yer alan heykeller, kimi zaman tarihteki önemli anları ölümsüzleştirir, kimi zaman ise merkezi bir inancı temsil eder ya da büyük bir başarıyı kutlar.

Paskalya Adası'ndaki Moai, Persepolis'teki Lamassu heykelleri ve Çin'deki Leshan Dev Buda gibi birçok antik heykel, yıllar geçmesine rağmen bugün hala ayakta duruyor.

Tarihi heykellerden her birinin kendi benzersiz hikayeleri var. Bu içeriğimizde, ilginç hikayeleriyle öne çıkan en büyük 10 heykele daha yakından bakacağız.

1. PEGASUS VE DRAGON

Pegasus ve Dragon - FOTO GALERİ

Binlerce at, tarih boyunca ulaşımda, şehir gelişiminde, tıbbi buluşlarda ve savaşta çok önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'nın son anına kadar, ağır topları çekmek, malzeme taşımak ve cesur askerleri savaş alanına taşımak için atlar kullanıldı. Orta Çağ boyunca da şövalyelerin en güvenilir dostları hep atlar oldu.

2011 yılında Stronach Group'un kurucusu Frank Stronach, devasa bir at heykelinin nasıl görünmesi gerektiğine dair kaba bir taslak çizdi.

Beş yıl sonra bu taslak; Florida'daki Gulfstream Park'ın kuzey tarafında bulunan 30 metrelik "Pegasus ve Dragon" heykeli olarak gerçeğe dönüştü.

Bronz heykel, dünyanın en büyük at heykelidir ve insan uygarlığına unutulmaz katkılarda bulunan tüm atların onuruna dikilmiştir. İnşası iki yıl süren bu çarpıcı sanat eseri, Pegasus'u düşmüş bir ejderhanın üzerinde dururken tasvir ediyor.

2. CRISTO REI

Cristo Rei - FOTO GALERİ

İngilizler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Portekiz'den yardım istemedi, bu da Portekiz'in savaş süresince tarafsız kalabileceği anlamına geliyordu. Ülke, ABD'nin Santa Maria'da bir askeri üs kurduğu 1944 yılına kadar tarafsız kaldı.

Mayıs 1959'da 109 metrelik Cristo Rei heykeli açıldı ve o zamandan beri Lizbon şehrine doğru baktı. Lizbon Kardinal Patriği, Brezilya'daki İsa heykelini yıllar önce ziyaret etmişti ve bu deneyim, Portekiz'in yaptığı Cristo Rei heykeline ilham kaynağı olmuştu.

Portekiz'in, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden kurtulma şerefine diktiği heykelin kemerleri dört ana yöne doğru bakar ve geceleri aydınlatılır.

3. Ni DAĞI'NDAKİ KONFÜÇYÜS

Ni Dağı'ndaki Konfüçyüs - FOTO GALERİ

Konfüçyüs, Çin'in en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilir. "Konfüçyüsçülüğün" kurucusu olan filozofun, Çin'in Shandong Eyaletinde yer alan Ni Dağı'ndaki bir mağarada doğduğuna inanılıyor.

Mitolojiye göre Konfüçyüs'ün annesi, onu bir süreliğine burada terk etmiş ve ona bir kaplan ve bir kartal bakmıştır.

Ni Dağı, aynı zamanda 2018'de açılan 71 metrelik dev bir Konfüçyüs heykeline ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük Konfüçyüs heykeli olan bu anıt ile geleneksel Çin kültürünün tanıtılması amaçlanıyor.

4. MOTHERLAND CALLS

Motherland Calls - FOTO GALERİ

"Anavatan Çağrıyor" olarak Türkçe'ye çevrilen bu dev heykel, Rusya'daki Volgograd (Stalingrad) şehrinde yer alıyor.

Avrupa'nın en uzun heykeli ve dünyanın en uzun kadın heykeli rekorlarını elinde bulunduran söz konusu yapı, aynı zamanda üzerinde dünyanın en büyük kılıcını barındırıyor.

Heykel, kılıcı sağ elinde tutarken sol kolunu öne doğru uzatan cesur bir kadının tasviridir. Bu yapı, Anavatan'ın savaşta asla teslim olmama ve tüm düşmanlar yok edilene kadar toprağı savunmaya devam etme çağrısını sembolize ediyor.

85 metrelik heykel, 1967'de Stalingrad Savaşı'ndan bu yana 25 yılın anısına inşa edildi. Savaş, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından biriydi ve yaklaşık 2 milyon askerin hayatına mal oldu.

Stalingrad şehri, savaştan sonra tamamen yeniden inşa edildi ve günümüzde hala buradaki birçok bölgede toplu mezarlar var.

Heykelin çevresine ise Sovyet keskin nişancı Vasily Zaytsev ve Sovyetler Birliği Mareşali Ivanovich Chuikov gömülmüştü.

5. AFRİKA RÖNESANS ANITI

Afrika Rönesans Anıtı - FOTO GALERİ

2010 yılında, Senegal'in o zamanki başkanı Abdoulaye Wade, Afrika'nın en yüksek heykelinin açılışını yaptı: Afrika Rönesans Anıtı.

Resmi olarak heykel, Senegal'in Fransa'dan kurtuluşunun 50. yıl dönümünü simgeliyor. 48 metrelik bronz heykel, Afrika kurtuluşunun gururlu bir sembolü olması ile birlikte, her yıl turistleri ülkeye çekmek için de kullanılıyor.

Heykel; bir kolunda küçük ve çıplak bir çocuğu tutan güçlü bir adamı, diğer kolunda ise vücuduna örtü saran bir kadını tasvir ediyor.

Ancak ağırlıklı olarak müslüman bir toplulukta, putperestlik kavramı ve sergilenen çıplaklık yerel halkın pek hoşuna gitmedi.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve sadece heykel için 27 milyon dolar harcandığı gerçeği de buna eklenince, halk daha da öfkelendi.

Heykelin inşaatı devam ederken, yapının üzerinde durduğu tepenin tabanı çöp yığınlarıyla doldu.

6. GARUDA WISNU KENCANA

GARUDA WISNU KENCANA - FOTO GALERİ

1990 yılında Endonezyalı heykeltıraş Nyoman Nuarta, Hindu tanrısı Vishnu'yu efsanevi kuş Garuda'nın üzerinde tasvir eden bir heykelin tasarımını yaptı.

Bali'de inşaat 1997'de başladı, ancak aksiliklerin ardından proje ancak 2018'de tamamlanabildi.

Toplam maliyet yaklaşık 100 milyon dolara ulaşan dev heykelde, altın kaplama mozaikler ve 3 buçuk ton ağırlığında bakır ve çelik malzemeler kullanıldı.

Heykelin tasarımının ilhamının ardındaki efsane, Amrita'nın (yaşam iksiri) arayışının hikayesini anlatıyor. Garuda'nın, köleleştirilmiş annesini serbest bırakmak için iksiri kullanabilmesi durumunda, Lord Vishnu'nun ulaşım aracı olmayı kabul ettiği söylenir.

7. SENDAI DAIKANNON

Sendai Daikannon - FOTO GALERİ

Sendai Daikannon, Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Sendai şehrine bakan bir heykeldir. Bir zamanlar dünyanın en uzun heykeliydi, ancak bugün 5. sırada yer alıyor.

100 metrelik heykel; bir elinde dilek taşı, diğer elinde su matarası tutan bir merhamet tanrıçasını temsil ediyor.

Heykelin çevresinde, her biri kannon tanrıçasının dönüşebileceği farklı formları temsil eden 33 kannon heykeli daha bulunuyor. Bunların karşısında daha fazla heykel var, ancak her biri Çin astrolojisinde bir ayı temsil eden şeytani yaratıkları betimliyorlar.

Ziyaretçiler, heykelin tepesine asansörle çıkabiliyor ve bir merdiven boşluğunu kullanarak aşağı inebiliyor.

Ziyaretçiler aşağıya doğru inerken, duyguları ve arzuları temsil eden 108 Budist heykelin yanından geçiyorlar.

İnanışa göre, herhangi bir olumsuz duygudan kurtulmak isteyen bir ziyaretçi, uygun heykeli bulmalı, dilek tutmalı ve oraya bağış bırakmalıdır.

8. KELPİLER

Kelpiler - FOTO GALERİ

Kelpiler, İskoç efsanesinin şekil değiştiren ve suda yaşayan hayvanlarına deniyor. Bu canlıların, nehirler ve akarsular gibi su yollarına musallat oldukları ve insanlara at veya midilli şeklinde göründükleri söyleniyor.

Efsaneye göre bu yaratıklar, insanların ve özellikle sırtlarına binen çocukların kalıcı olarak derilerine yapışmasına neden olurlar. Daha sonra, talihsiz kurbanlarını yakındaki suya sürüklerler ve onları yemeye devam ederler.

2013 yılında, İskoçya'daki Falkirk ve Grangemouth arasında 30 metrelik iki at başı heykeli açıldı. "Kelpiler" olarak bilinen heykeller, dünyanın en büyük at heykelleri ve İskoçya'nın en uzun heykelleridir.

9. BÜYÜK PETER

Büyük Peter - FOTO GALERİ

Rus lider Büyük Petro'nun anısına, Moskova'da bir gemi kulesinin tepesinde yaklaşık 100 metrelik devasa bir heykeli duruyor.

Tasarım için herhangi bir ödül kazanamayan bu yapı, Moskovalılar tarafından dünyanın en çirkin heykeli olarak tanımlanıyor.

Pek kabul görmeyen başka bir söylenti, 1997'de dikilen heykelin aslında Büyük Peter'i onurlandırmak için tasarlanmadığını, bunun yerine ilk yolculuğunun 500. yıl dönümünü anmak için Kristof Kolomb anısına inşa edildiğini söylüyor.

Heykel için bir alıcı bulunamadığında, Büyük Peter tarafından kurulan Rus Donanması'nın 300. yıl dönümünü temsil etmesi için bazı detaylar elden geçirildi.

Moskova sakinleri, onun heykeline pek ısınamadıkları için, heykelin Saint Petersburg'a taşınması istiyor.

10. BİRLİK HEYKELİ

Birlik Heykeli - FOTO GALERİ

Devasa Birlik Heykeli, Hint devlet adamı Vallabhbhai Patel'i tasvir ediyor. Hindistan'ın çok saygı duyulan ilk Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Patel, Hindistan Birliği'ni oluşturduğu için oldukça seviliyor.

Heykel, Hindistan'ın Gujarat kentinde dikili ve 182 metre ile dünyanın en uzun heykeli unvanına sahip.

Saatte 180 km'ye varan kuvvetli rüzgarlara ve Richter ölçeğine göre 6.5'e varan depremlere dayanabilen dev yapı, yaklaşık 3 yıl süren inşa sürecinin ardından 2018 yılında hizmete açıldı.

Ayakların içinde ziyaretçileri 30 saniyede zirveye ulaştırabilen dört adet asansör bulunan ve Özgürlük Anıtı'na çok benzeyen bu yapı, Lady Liberty'den yaklaşık 4 kat daha uzun.