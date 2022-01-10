İlk defa bir kırmızı üstdev yıldızın son anları gözlemlendi

İlk defa bir kırmızı üstdev yıldızın son anları gözlemlendi

Bilim insanları, Güneş'ten 10 kat daha büyük kırmızı üstdev bir yıldızın, patlayarak supernovaya dönüşmesini ilk defa gözlemlediklerini duyurdu.

Üstdev olarak adlandırılan yıldızlar, en olağanüstü büyüklükteki yıldızlar arasında yer alıyor.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından, 2020'de gökyüzünde çok ışık yayan bir kırmızı üstdev yıldız tespit edildi.

Astronomlar, 16 Eylül'de süpernova SN2020tlf'nin ışığının Dünya'ya ulaşmasıyla alarma geçti.

SON ANLARI GÖZLEMLENDİ

Northwestern Üniversitesi ile Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'dan 120 milyon ışık yılı uzaklıktaki kırmızı üstdev yıldızın son 130 gününü gözlemleme imkanı buldu.

Hawaii Maunakea'daki WM Keck Gözlemevi'nin Düşük Çözünürlük İmgeleme Görüngeölçer'ini kullanan astronomlar, patlama sırasında yıldızı çevreleyen yoğun yıldız çevresi materyalin doğrudan kanıtını buldu.

Bilim insanları, dev kütleli yıldızların evrimlerinin son yıllarında oldukça serbest hareket ettiklerini, ancak yeni gözlemlerinin, bazı yıldızların son zamanlarında iç yapılarında ciddi değişimler geçirdiğini gösterdiğini aktardı.

Araştırmanın başyazarı Wynnn Jacobson-Galan, gözlemlerinin dev kütleli yıldızların ölmeden önceki son anlarına dair anlayışlarında önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bir kırmızı üstdev yıldızda, süpernova öncesi aktivite doğrudan gözlemlenmemişti. İlk defa bir üstdev yıldızın patlamasını izledik." ifadelerini kullandı.