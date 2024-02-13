İlk deneme başarısız olmuştu: ABD yeniden Ay'a inmeye hazırlanıyor Geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan "Peregrine 1" Ay'a iniş görevinin ardından NASA, ikinci denemesini bu hafta yapacak.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

50 yıl sonra gelen başarısızlık

ABD'nin Ay'a yumuşak iniş için 50 yıl sonra gönderdiği uzay aracı Peregrine 1, geçen ay başarısız olmuştu.

8 Ocak'ta fırlatılmasından bir gün sonra aracı üreten Astrobotic Technology isimli özel bir şirket, uzay aracında 'yakıt sızıntısı' yaşandığını duyurmuştu. Daha sonra ise araç, geri döndürüldü ve Dünya atmosferinde yandı.

NASA, ikinci kez deniyor

NASA, geçtiğimiz ay başarısızlıkla sonuçlanan uzay görevinin ardından ikinci bir uzay aracı fırlatacak.

"Odysseus" veya kısaca "Odie" lakaplı Ay'a iniş aracı çarşamba günü yerel saatle 12.57'de Florida'nın Cape Carnaval istasyonundan SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yola çıkacak.

Ay'a iniş aracı, planlanan yörüngeye girdiğinde roketten ayrılacak ve yerleşik bir motor kullanarak Ay yüzeyine doğru kendisini hızlandırarak tek başına görevine başlayacak.

22 Şubat'ta Ay'a inecek

Odysseus'un, 22 Şubat'ta Ay yüzeyine inmesi planlanırken uzayda bir haftadan biraz daha fazla serbest uçuş yapması bekleniyor.

Başarılı olması halinde Odysseus, 1972'deki Apollo 17 misyonundan bu yana Ay'a yumuşak iniş yapan ilk ABD uzay aracı olacak.