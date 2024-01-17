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İlk insanlı uzay misyonuyla ilgili hatıra kartında 'Gurur Duy Türkiye' vurgusu yapıldı

İlk insanlı uzay misyonuyla ilgili hatıra kartında 'Gurur Duy Türkiye' vurgusu yapıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde uzay hatırası kartı yayınlandı. İsteyenler, isimlerini karta yazarak bu tarihi anı ölümsüzleştirebiliyor.