İlk insanlı uzay misyonuyla ilgili hatıra kartında 'Gurur Duy Türkiye' vurgusu yapıldı

İlk insanlı uzay misyonu için Türkiye'de nefesler tutuldu.
Astronot Alper Gezeravcı, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.
Misyon için heyecanlı bekleyiş sürerken, fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde uzay hatırası kartı hazırlandı. Kart, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayınlandı.
Tarihi an için hatıra kartı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.
"Gurur Duy Türkiye"
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi yer aldı.
Ayrıca, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri kullanıldı.
Kacır: Uzay Hatırası
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oluşturduğu kartı, sosyal medya hesabı X'ten "Uzay Hatırası" başlığıyla paylaştı.
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