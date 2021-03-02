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    İlk uzay oteli 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak

    Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 16:23
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    İlk uzay oteli 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak

    Son yıllarda gelişen uzay teknolojileri ile gelecekte uzayda konaklamak mümkün olabilir. Neredeyse dünyadaki otellerde bulunan bütün imkanlara sahip olacak dünyanın ilk uzay oteli üzerinde çalışmalar devam ediyor.

    Eğer her şey yolunda giderse, yapay yer çekimine sahip ilk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak.

    2027'DE HİZMETE AÇILIYOR

    ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu'na kurulacak otel, kapılarını 2027'de ilk müşterilerine açacak.

    İlk uzay oteli 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak #1

    YAPAY YER ÇEKİMİ OLACAK

    Büyük bir daire şekline sahip olacak uzay istasyonunun, Ay’ın yüzeyindekine benzer bir yer çekimi oluşturulması için sürekli olarak döneceği ifade edildi.

    Bununla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada, Voyager Station otelinin sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere beklenen her şeye sahip olacağı aktarıldı.

    90 DAKİKADA BİR DÜNYA ETRAFINDA DÖNECEK

    Uzay oteli, Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak. Otelin toplam kapasitesinin ise 400 kişilik olacağı belirtildi.

    İlk uzay oteli 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak #2

    DİĞER MODÜLLER ŞİRKETLERE KİRALANABİLECEK

    Otelin yer alacağı dev halkada 20x12 ebatında 24 modül olacağı ve bunlardan bazılarının NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi uzay araştırma kuruluşları ile hükümetlere kiralanabileceği ya da satılabileceği belirtiliyor.

    Bu sayede devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars'a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilecek.

    FİKRİN SAHİBİ ALMAN FİZİKÇİ WERNHER VON BRAUN

    Yer çekimini sağlamak için dairesel bir çarkın etrafına yörüngedeki bir uzay istasyonu inşa etme fikri aslında çok eskilere dayanıyor.

    Roket teknolojisinin gelişmesinde rol oynayan ve Elon Musk ve Jeff Bezos gibi iş insanlarına ilham veren Alman fizikçi Wernher von Braun, 1950'lerde yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma önermişti.

    Eğer proje tamamlanırsa, uzay istasyonu şimdiye kadar insan eliyle yapılmış  uzaya konan insan en büyük nesne olacak.

    voyeger

    voyeger

    voyeger

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