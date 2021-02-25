IMEI numarası nedir, nasıl sorgulanır? Telefon IMEI sorgulama ekranı e-Devlet

Telefonların yurtdışından kaçak olarak gelip gelmediği ya da çalıntı olup olmadığı IMEI numarası sayesinde öğreniliyor. Peki, IMEI sorgulama nasıl yapılır? İşte e devlet IMEI sorgulama sayfası...

Cep telefonlarının güvenliğini sağlamak adına 15 rakamdan oluşan uluslararası bir numara olan IMEI numarası, özellikle yurt dışından getirilen telefonların sorgulanmasında kullanılıyor.

Telefonların kimlik numarası sayılan IMEI numarasının sahte olup olmadığını anlamak için e-Devlet aracılığı ile giriş yaparak kontrol edebilirsiniz.

Sorgulama sonucu telefonun ithal edilip edilmediği veya kayıp/çalıntı olmadığını öğrenebilirsiniz.

Peki IMEI numarası nedir ve nasıl sorgulanır? İşte IMEI numarası öğrenme ve sorgulama yöntemi..

IMEI NUMARASI NEDİR?

Açılımı International Mobile Equipment Identity (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) olan IMEI, 15 rakamdan oluşan uluslararası benzersiz kimlik numarasıdır. Her mobil cihaz farklı bir IMEI numarasına sahip olarak üretilir.

IMEI numarasından, telefonunuzun hangi simkart ile ve kim tarafından kullanıldığı tespit edilebilmekte ve telefonunuzun çalınması ya da kaybolması durumunda telefonunuzun hizmet aldığınız işletmeci tarafından bloke edilmesine ve başkası tarafından kullanılmamasına yarayacaktır.

Telefonun çalınması, kaybolması durumunda hizmet aldığınız işletmecinin müşteri hizmetlerini arayarak telefonu bloke ettirin böylece telefonu çalan ya da bulan kullanamayacaktır.

Telefonunuzun çalınması durumunda IMEI numarası ile Cumhuriyet Savcılığına başvurulması halinde, IMEI numarası bütün GSM işletmecilerine bildirilmekte ve kimin tarafından kullanıldığını tespit etmek için izlemeye alınmaktadır.

IMEI NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kullandığınız cep telefonu cihazınızın bataryasını çıkardıktan sonra iç kısmında bulunan onbeş rakamdan oluşan IMEI numarası, telefonunuzun kimliğidir.

Cep telefonunuzun tuşlarıyla *#06# yaparak 15 haneli IMEI numarasına ulaşabilirsiniz.

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e-Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, E- devlet sistemine bilgilerini girmeye ihtiyaç olmadan https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden, IMEI bilgisini görüntüleyebiliyor.