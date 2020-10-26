İmran Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklayın çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medyada Müslümanlara yönelik yaygın taciz ve hakaretlere dikkat çekti. Han, Zuckerberg'den bunlara karşı önlem almasını istedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e mektup yazdı.

İmran Han, Zuckerberg’den İslamofobi ve İslam'a karşı nefret içeriklerinin yasaklamasını talep etti.

Han, Twitter hesabından paylaştığı mektubunda, "(Mark Zuckerberg) Tüm dünyada ve özellikle Facebook dahil sosyal medya platformlarının kullanılması yoluyla nefreti, aşırılığı ve şiddeti teşvik eden artan İslamofobi'ye dikkatinizi çekmek için yazıyorum." ifadelerini kullandı.

"İSLAMOFOBİ'NİN İĞRENÇ YÜZÜ"

Facebook’un Holokost'u (Yahudi soykırımı) eleştiren ve sorgulayan içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili adımı dolayısıyla Zuckerberg’i tebrik eden Han, Hindistan’da Müslüman karşıtı yasa ve tedbirlerin veya koronavirüs dolayısıyla Müslümanların öldürülmesinin ve hedef yapılmasının İslamofobi’nin "iğrenç" bir yüzü olduğunu kaydetti.

"İSLAM KARŞITI İÇERİKLERİ YASAKLAYIN" TALEBİ

Han, Fransa’da da İslam’ın "terörizm" ile ilişkilendirildiğini ve İslam’ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan küfür içerikli karikatürlerin yayınlanmasına izin verildiğini anımsattı.

Sosyal medyada Müslümanlara yönelik yaygın taciz ve hakaretlere işaret eden Han, İslamofobi ve İslam’a karşı nefret içeriklerinin Holokost konusunda olduğu gibi Facebook tarafından yasaklanmasını istedi.

MACRON, İSLAMOFOBİ'Yİ CESARETLENDİRİYOR

Han, Twitter hesabından dün paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a saldırarak, Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi'yi cesaretlendirdiğini vurgulamıştı.

Hz. Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik eden Macron'un aralarında kendi vatandaşlarının da olduğu Müslümanları kasten kışkırttığını belirten Han, "cehaleti temel alan" Fransız yetkililerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi'ye ve aşırıcılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetmişti.