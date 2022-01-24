İngilizler, uzayda film stüdyosu kuracak

İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor.

İngiltere merkezli uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'ün sonlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunun açmayı planladığını duyurdu.

SEE, plan kapsamında uzay istasyonunda film, spor etkinlikleri ve ayrıca sosyal medya fenomenleri gibi içerik üreticilerine çekimlerini yapabilecekleri stüdyolar kuracağını söyledi.

Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda; spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor.

AYRI BİR MODÜL OLARAK İSTASYONA EKLENECEK

Uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilen modül, SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yerleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak". dedi.

Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space'in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Şirket, daha önce Hollywood aktörü Tom Cruise'un başrolünde olacağı uzayda bir film çekme planlarının olduğunu açıklamıştı. Cruise'un yıl içinde uzay istasyonuna seyahat etmesi bekleniyor.