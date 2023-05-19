İngiltere, çip üretimine 1 milyar sterlin yatırım yapacak İngiltere, gelecek 10 yılda çip tedarikini güvence altına almak amacıyla 1 milyar sterlin yatırım planını açıkladı.

AA

Son zamanlarda ortaya çıkan çip tedarik sorunları nedeniyle teknoloji şirketleri ve hükümetler, çip üretimine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

İngiltere, gelecek 10 yılda çip tedarikini güvence altına almak amacıyla 1 milyar sterlin yatırım planını açıkladı.

Hükümetin "küresel bir bilim ve teknoloji süper gücü" olma hedefini gerçekleştirmede kritik bir adım olarak görülen plan kapsamında; çip altyapısına erişimi iyileştirmek, daha fazla AR-GE faaliyeti yapabilmek ve uluslararası iş birliklerini kolaylaştırmak için gelecek 10 yılda 1 milyar sterlin yatırım planlanıyor.

Bu yatırımın 200 milyon sterlinlik kısmının 2023-2025 döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı'ndan açıklamalar

İngiliz hükümetinin çip stratejisi, Başbakan Rishi Sunak'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bulunduğu sırada açıklandı.

Sunak, stratejiye ilişkin değerlendirmesinde, yarı iletkenlerin her gün kullanılan cihazların temelini oluşturduğunu ve yarının teknolojilerini geliştirmek için çok önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: