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    İngiltere hükümeti kuantum bilgisayarlara geçti

    İngiltere Savunma Bakanlığı, teknoloji şirketi Orca Bilişim ile yaptığı iş birliği sonucu bakanlıkta kuantum bilgisayar kullanmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 13:26
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    İngiltere hükümeti kuantum bilgisayarlara geçti

    Kuantum üstünlüğü, ilk olarak Kaliforniya Teknik Üniversitesi (CalTech) profesörlerinden John Preskill tarafından ortaya atılan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor.

    Kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayarların pratik anlamda çözemeyeceği bir problemi çözdüğü anda elde edilmiş oluyor.

    Uzmanlar, kuantum teknolojisinin birçok alanda devrim yaratabileceğini düşünüyor ancak günümüzdeki kuantum bilgisayarların bakımı zor ve sayıları az olduğu için bu teknoloji henüz yaygın şekilde kullanılmıyor.

    İngiltere'den kuantum bilgisayar hamlesi

    İngiltere Savunma Bakanlığı, teknoloji şirketi Orca Bilişim ile yaptığı işbirliği sonucu bakanlıkta kuantum bilgisayar kullanmaya başladı.

    İngiltere Savunma Bakanlığı; Orca'nın geliştirdiği, oda sıcaklığında çalışabilen ve boyut olarak daha ufak olan bu PT-1 kuantum bilgisayar ile araştırmalara başlayacak.

    Bakanlığın Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı'nda çalışan Stephen Till, bunun bir "dönüm noktası" olduğunu söylüyor.

    kuantum

    Uzmanlar, kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin çeşitli endüstrilere muazzam avantajlar getireceğini söylüyor. Çünkü bu süper hızlı bilgisayarlar, günümüz bilgisayarlarının baş edemeyeceği çok karmaşık hesaplamaların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

    Örneğin; büyük tıbbi veri kümelerini analiz etmek, daha doğru teşhisler sağlayabilir ve daha verimli ilaç geliştirmeyi kolaylaştırabilir.

    Kuantum bilgisayarlar, ayrıca kimyasal reaksiyonlar için en uygun konfigürasyonu bulmaya, hava tahminlerinin doğruluğunu artırmaya, hükümetlerin siber tehditleri daha iyi tahmin etmesine ve bunlara karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

    kuantum bilgisayar

    Yarıştaki ülkeler

    Kuantum bilgisayar yarışında birçok ülke boy gösteriyor. Örneğin Donald Trump 2018'de, önümüzdeki on yılda kuantum bilgi gelişimi için resmi olarak 1,2 milyar dolarlık bir yasa tasarısı imzalamıştı.

    Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler de geleceğin süper bilgisayarlarını araştırmak ve geliştirmek için büyük paralar harcıyor.


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