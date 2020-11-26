İngiltere hükümeti, SpaceX'in rakibi OneWeb'i iflastan kurtararak satın aldı

İngiltere hükümeti, uzaya uydu interneti göndererek kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan ve koronavirüs nedeniyle iflas eden OneWeb'i satın aldığını duyurdu.

SpaceX başta olmak üzere, şu anda birçok şirketin uydu internet hizmeti için yarıştığı zaten biliniyor. Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine ilk internet uydularını geçtiğimiz yıl yerleştirmişti.

Ardından Mart 2020'de iki fırlatma daha gerçekleştiren şirket, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığını duyurmuş ve iflasını istemişti.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ SATIN ALDI

SpaceX'in gökyüzündeki rakibi OneWeb, yeniden küllerinden doğdu. İngiltere hükümeti, küresel uydu iletişim şirketi OneWeb'i satın aldığını açıkladı.

2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, ayakta kalabilmek için ikinci bir şansa daha sahip oldu.

OneWeb'in şu anda yörüngede 74 uydusu bulunuyor. SpaceX'in ise Starlink uydu sayısı ise neredeyse bine ulaştı.

İngiliz şirket, 17 Aralık'ta 36 uydu daha fırlatmayı planlıyor ve küresel kapsama alanı için 2022'ye kadar yörüngede 650 uyduya sahip olmak istiyor.



Koronavirüs döneminde ayakta kalmayı başaran SpaceX'in, uydu interneti projesinde OneWeb'e ciddi şekilde fark attığını söyleyebiliriz. Ancak İngiliz şirketin de pes etmeye hiç niyeti yok.

Bakalım önümüzdeki yıllarda iki şirket arasındaki rekabet nasıl bir boyuta ulaşacak?