İngiltere, lazer silahı 'Ejderha Ateşi'ni test etti İngiltere Savunma Bakanlığı, ilk yüksek enerjili lazer silahının yapılan denemelerde hava hedefini vurduğunu duyurdu. Lazer yönlendirmeli enerji silahı (LDEW) sisteminin adının Ejderha Ateşi olduğunu ifade edildi.

DHA

İngiltere'nin üzerinde çalıştığı lazer silahı teknolojisinde bir aşama daha geride kaldı.

"Ejderha Ateşi" adı verilen ilk yüksek enerjili lazer silahı, yapılan testte hava hedefini başarıyla vurdu.

"Yüksek maliyetli mühimmat bağımlılığını azaltacak"

İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Yüksek maliyetli mühimmat bağımlılığını azaltırken İngiltere Silahlı Kuvvetlerini daha yüksek hedef isabetiyle güçlendirebilecek askeri lazer, bir sonraki dönüm noktasına ulaştı.



Savunma Bakanlığı’nın Hebrides Poligonunda yapılan bir deneme sırasında, DragonFire (Ejderha Ateşi) lazer yönlendirmeli enerji silahı (LDEW) sistemi, İngiltere’nin hava hedeflerine karşı ilk yüksek enerjili lazer silahının ateşlemesini sağladı. DragonFire'ın menzili gizlidir ancak görüş hattında kullanılan bir silahtır ve görünür herhangi bir hedefe saldırabilir.

"1 kilometreden madeni parayı vurabilir"

Silahın uzun mesafelerdeki isabet hassasiyetinin, 1 poundluk madeni parayı 1 kilometre uzaktan vurmaya eş değer olduğu vurgulandı. İngiltere Savunma Bakanlığı lazerle yönlendirilen enerji silahlarının, hedeflere ışık hızında saldırabildiğini ve hedefi kesmek için yoğun bir ışık huzmesi kullanabildiğini, bunun da hedefte yapısal arıza tahribatı yapabildiğini veya savaş başlığının hedeflenmesi durumunda daha etkili sonuçlar alınabileceğini ifade etti.

Ejderha Ateşi’nin özellikleriyle ilgili yapılan açıklamada,

10 saniye boyunca ateşlemek, normal bir ısıtıcıyı yalnızca bir saat kullanmanın maliyetine eşdeğerdir. Dolayısıyla füzelerin halihazırda yerine getirdiği bazı görevlere uzun vadeli, düşük maliyetli bir alternatif olma potansiyeli var. Lazeri çalıştırmanın maliyeti genellikle atış başına 10 pounddan azdır.

denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)